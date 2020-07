Hallan cuerpo en Chuburná

Se negó a ir al médico por un dolor estomacal

“Se murió ‘Luti’, si apenas ayer estaba vivo”, comentó una ciclista que pasaba por la calle 20-A con 13 de la colonia Chuburná de Hidalgo, en Mérida, al ver a la Policía acordonando la zona donde se halló el cuerpo.

El ahora occiso era parte del llamado “escuadrón de la muerte”, con su amigo Eduardo se paseaba por las calles de Chuburná en busca de “recursos” para comprar más alcohol y beber.

“Es de Huhí, pero sus hermanas no lo quieren, por eso está aquí desde hace tiempo”, afirmó Eduardo, su amigo y compañero de parrandas, quien a las tres de la mañana notó que “Luti” ya estaba muerto, pero fue al amanecer que las autoridades se enteraron del deceso.

Mientras se espantaba un grupo de moscas que se posaban en su cara y sus ojos rojos e hinchados, como si tuvieran alguna infección, Eduardo contó que Eleuterio, nombre del difunto, se había sentido mal desde un día antes, comentó que “le dolía la panza”, pero no quiso ir al médico.— Gabriel Chan Uicab

“Le dije que vayamos al doctor, pero no quiso, me dijo que no, que lo dejara aquí. A las tres de la mañana me di cuenta que ya estaba muerto”, dijo el hombre.

De un vistazo

Bebían alcohol

Cerca del cadáver, el cual quedó en la terraza de una casa abandonada, había una botella de alcohol de caña que los amigos de “Luti” se bebieron mientras las autoridades acordonaron y realizaron las diligencias correspondientes. Una hora más tarde el Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento del cuerpo.