Indagan presunto abuso

Familiares de “La Cuca” denuncian que los amenazan

Una semana después de que el cuerpo de José Santiago Medina Naal fue hallado a un lado de la carretera Hunucmá-Sisal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) investiga lo ocurrido.

Ayer un trabajador de ese organismo acudió al domicilio donde vivía “La Cuca” con sus hermanas y su madre, a unos cuantos metros del mercado de la Mulsay, para iniciar el expediente relacionado con el posible homicidio cometido por policías de la Secretaría de Seguridad (SSP), y el abuso de autoridad en contra de José Santiago.

Francisca Naal Canché, madre del hoy fallecido, recibió al colaborador de la Codhey y entregó documentos como el diagnóstico médico que acreditaba que “La Cuca”, de 47 años, padecía una enfermedad mental.

El investigador no pudo hablar con los otros familiares, pues se dijo que la hermana de José acudió a la Fiscalía a interponer una nueva denuncia porque ella, su madre y uno de los vecinos que las apoya habrían sido amenazados de muerte el sábado por la tarde, cuando estaban en medio de un plantón que organizaron los oferentes del mercado para exigir justicia en este caso.

“A ustedes también voy a mandar matar”, le habrían advertido a la mujer frente a decenas de testigos.

Supuesto ataque

También salió a relucir una versión de la supuesta falta de respeto que José habría cometido. Se comenta que el hombre, como siempre, había acomodado los productos de la mujer de nombre “Norma” y recogió la basura, pero al terminar pidió, como de costumbre, para su “refresco”.

La fémina se negó a pagarle, entonces él comenzó a discutir con ella y ésta le dio un empujón que provocó que José Francisco se tropezara con la basura; al caer estiró la mano y tocó una pierna de la mujer.

Por el enojo, se dijo, “Norma” tomó una escoba y comenzó a pegarle a “La Cuca”, quien sin poner resistencia huyó del lugar. Minutos después, fue detenido por los policías de la unidad 6641 de la SSP.

El empleado de la Codhey escuchó atento y anotó todo esto en una hoja membretada, para comenzar a integrar la carpeta.

La señora Francisca indicó que hasta la tarde de ayer, al parecer, ninguna autoridad había dado continuidad a la demanda por homicidio, ya que después de una semana nadie se ha acercado a ellos, ni para ofrecer apoyo ni para investigar la muerte.

Al respecto de las declaraciones hechas, la SSP indicó lo siguiente:

—En relación con versiones de familiares y vecinos que involucran a la Secretaría de Seguridad Pública en el fallecimiento de José Santiago Medina Naal; se aclara que el señor Medina Naal en ningún momento ingresó a la cárcel y que los agentes hayan hecho uso de la fuerza para su detención.

—La detención del Sr. Medina Naal se llevó al cabo el 2 de octubre pasado, luego de que una ciudadana llamara al 911 informando que en el mercado de la colonia Mulsay se encontraba un individuo alcoholizado que levantaba las faldas de las mujeres y las tocaba de manera obscena.

—De acuerdo con la declaración del policía tercero C.I.M.B., quien narró los hechos durante su comparecencia el pasado 5 de octubre ante el Fiscal Investigador en turno del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, la unidad 6641 asignada al Sector Poniente recibe la indicación de trasladarse para atender el reporte.

—En el sitio, precisa la declaración, un grupo de personas señala a José Santiago Medina Naal como responsable de lo antes descrito y trata de dialogar con el acusado sobre los motivos de su conducta.

—Éste responde con insultos y patadas; el oficial percibe marcado olor a alcohol en el aliento del ciudadano y ante su conducta agresiva procede a controlarlo; al sitio también arribó una unidad de Vigilancia.

—El señor José Santiago Medina Naal en ningún momento ingresó a la cárcel.— Gabriel Chan Uicab

—La declaración del policía tercero C.I.M.B. se realizó luego de que el 3 de octubre, el hermano de José Santiago, Jorge Francisco, de 42 años de edad, comparecería ante el Fiscal Investigador en turno para denunciar la detención de su familiar por parte de agentes de la SSP, de acuerdo con la versión que le proporcionó su madre.

—En el acta de su comparecencia, en la cual asienta su firma y huella dactilar, en ningún momento menciona o señala que los policías hayan utilizado la violencia para detener a su hermano.

—El 5 de octubre se pusieron a disposición del Fiscal Investigador, por parte de un técnico informático de la Policía Estatal de Investigación, grabaciones de la cámaras de videovigilancia en las inmediaciones del edificio de la SSP, en los que se puede observar a José Santiago Medina Naal retirarse por su propio pie del edificio de la corporación, escoltado por un elemento hasta la salida.

—Con grabaciones de estas cámaras y de predios particulares se observa que el señor Medina Naal camina solo y sin problema por las inmediaciones del Periférico y la carretera Sisal-Hunucmá hasta las cercanías de ese municipio.

—Más adelante, Jorge Francisco acudió nuevamente al Ministerio Público para declarar que por notas de prensa se enteró del hallazgo del cuerpo de una persona del sexo masculino en la carretera Sisal-Hunucmá, y que acudió al Servicio Médico Forense, donde identificó plenamente que se trataba de su hermano José Santiago.

—La Secretaría de Seguridad Pública reitera que en éste, como en cualquier otro caso, cooperará con las autoridades ministeriales en todas las diligencias que considere pertinentes para el esclarecimiento del caso y la estricta aplicación de la ley y los principios de imparcialidad y respeto a los derechos humanos”.

Violación a los derechos humanos de personas con discapacidad, privación ilegal de la libertad, insuficiencia de protección a la persona y prestación indebida del servicio público son las probables omisiones en que incurrieron elementos de la SSP relacionados con la detención y muerte de José Santiago.

Aquellas aparecen en la queja que la Codhey presentó ante la corporación policíaca.

El visitador de la comisión, Francisco Mendoza Aguilar, en entrevista telefónica con Diario de Yucatán confirmó que a petición de los familiares de la víctima, y por interés del organismo, se solicitó a la SSP la investigación del expediente de queja 227/2020 entregado para que en un plazo de 10 días hábiles la corporación otorgue sus conclusiones.

La detención de “La Cuca” ocurrió el pasado 2 de octubre alrededor de las 12 del día por elementos de la unidad 6641 del Sector Sur de la SSP, a pesar de que la zona corresponde al Sector Poniente; luego de que una mujer de nombre “Norma” llamó a su pareja sentimental, el supuesto policía de esa unidad, para decirle que el hombre supuestamente le tocó un glúteo.

Los agentes entraron en la casa de José Santiago por la fuerza, lo jalonearon y con violencia fue subido a la patrulla, todo atestiguado por la anciana madre del detenido y vecinos que intentaron interceder.

“El policía vino muy bravo y agresivo, lo sacó de su casa, de su propiedad. En eso llegó la unidad 6641 y lo estaban jaloneando para que lo suban”, dijo un testigo.

Una persona se acercó y tomó del brazo a José Santiago para evitar que lo lleven; sin embargo, el policía que lo jaloneaba comenzó a insultar y a amenazar a las personas.

“Le dije que no tienen por qué golpearlo y me dijo ‘lo que no sabes es que ahorita le vamos a partir su ma... y si te sigues metiendo, a ti también”, recordó.

“Lo tiraron en la camioneta, lo aporrearon como si fuera un bulto. Lo tiraron en la parte de atrás de la camioneta y otro policía le aplastó con su rodilla su espalda, lo montó”, dijo la madre del fallecido.

Irma Medina, hermana de José Santiago, narró que horas después llamaron a la SSP para pedir información del detenido, pero les dijeron que no estaba ahí. Fueron a la Fiscalía a pedir información y tampoco les dieron razón.

También comentó que, según la persona que le contestó el teléfono, “a veces los pasean y después los llevan a los separos o a lo mejor lo aventaron por allá”.

Ella relató que “después nos dijeron que no hay registro de que la unidad haya realizado una detención en esa zona”.

Por el desconocimiento de su paradero, los familiares decidieron levantar una denuncia en la Fiscalía, la cual quedó asentada en la carpeta 246/2020. Al día siguiente les fue notificado que el cuerpo de “La Cuca” fue hallado en la carretera Hunucmá-Sisal, en medio de un charco de agua.

En aquella ocasión un policía municipal de Hunucmá indicó que el cadáver tenía lesiones en las piernas. Según el acta de defunción, el hombre murió a consecuencia de una asfixia mecánica por oclusión de vías aéreas.

En este año es la cuarta ocasión que se le acusa a un elemento de la SSP de cometer homicidio. El primero fue el caso de Gaspar Sulub Cimé, detenido en Progreso, quien murió a bordo de una unidad de la policía.

También están los casos del joven atropellado por una camioneta de la SSP en la vía Mérida-Tixkokob; de Ronald Richmond Díaz, cuyo cuerpo fue torturado y colgado en la carretera Xoy-Chacsinkín para simular un suicidio, y ahora el caso de “La Cuca”. En ninguno de los casos hubo policías detenidos.

El visitador de Derechos Humanos explicó que los casos en que se han visto involucrados elementos de la SSP están bajo investigación y en espera de los informes de la corporación. Lamentó los acontecimientos en torno a la muerte de “La Cuca” y aseguró que la comisión estará muy al pendiente de la respuesta que al respecto tenga la SSP.— Emanuel Rincón Becerra

De un vistazo

Versión de la SSP

“José Santiago Medina Naal es presentado ante la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública por incurrir en una falta administrativa, donde se le hizo una amonestación pública con base en el Artículo 25 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, tras lo cual firmó el acta respectiva y fue exhortado a no reincidir en esa conducta, a lo que acto seguido fue retirado del lugar”, se indicó.