Muere en un autobús

“Me di cuenta que le faltaba el aire”, dice chofer

Un hombre de la tercera edad murió poco después de abordar un autobús en la colonia San José Tecoh Sur.

De acuerdo con el chofer, el hombre subió al camión en la avenida 60, cuando la unidad comenzó su retorno hacia el Centro, avanzó unas cuadras y al transitar frente al Centro de Justicia Oral de Mérida otros pasajeros le llamaron.

“Pensé que era por alguien que hizo parada y no vi, no sé, pero cuando alcé la vista para ver por el espejo, me di cuenta que (al señor) le estaba faltando el aire”, relató.

El chofer explicó que el adulto mayor tenía signos visibles de falta de aire, otro de los pasajeros se acercó y comenzó a “sobarle” el pecho, además que le quitó el cubrebocas.

De inmediato el operador detuvo la unidad de transporte y bajó para pedir ayuda al policía que estaba en los juzgados orales, quien salió a verificar lo que sucedía y luego solicitó apoyo de paramédicos.

Los socorristas llegaron en pocos minutos, pero nada pudieron hacer porque el hombre, de 63 años de edad, ya había muerto.

El hoy occiso fue identificado como Alejandro de la C. C., gracias a que llevaba un carnet del IMSS, de modo que suponen iba a una consulta médica.

Policías estatales acordonaron el autobús y más tarde el Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes.— Gabriel Chan Uicab