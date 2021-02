MÉRIDA, Yucatán.- El Tribunal Segundo de Enjuiciamiento emitió sentencia absolutoria a dos personas, una acusada del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de comercio en su connotación de venta del narcótico denominado cannabis y otra por delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de comercio, en su connotación de compra del narcótico denominado cannabis.

El Tribunal Segundo de Enjuiciamiento, integrado por la jueza Verónica de Jesús Burgos Pérez, quien fungió como presidenta en esta ocasión, el juez Sergio Javier Marfil Gómez como juez relator y la jueza María del Socorro Tamayo Aranda como tercera integrante, determinó lo anterior por insuficiencia probatoria en el desarrollo del juicio.

La Fiscalía del Estado se desistió durante el juicio de cuatro pruebas, dos peritos y un agente policial que no fue localizado y no pudo acudir al juicio; por tanto, solo hubo un testimonio para corroborar los hechos, el cual no fue suficiente para superar el principio de presunción de inocencia, ni comprobar la acusación.

Adicionalmente, si bien en la acusación se estableció la compra venta del narcótico, con las pruebas desahogadas durante el juicio no se demostró dicho acto, por lo que el Tribunal Segundo de Enjuiciamiento determinó fallo absolutorio para las dos personas acusadas.

Los hechos acusados fueron los siguientes:

“Que el día 23 de agosto de 2019, aproximadamente a las 16:30 horas, en la calle 31 del municipio de Seyé, Yucatán, carretera hacia Canicab, los dos acusados realizaron una operación de compraventa del narcótico denominado cannabis".

(Unidad de Comunicación Social y Protocolo del Poder Judicial del Estado de Yucatán / Comunicado No. UCSYP/086/FEB/2021/HIMP/MFMM).