SSP: El ataque contra una enfermera en Lindavista no fue por su profesión

La tarde de este miércoles, poco después de darse a conocer la información sobre el presunto ataque incendiario contra la vivienda de una enfermera en la colonia Lindavista, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, emitió un breve y "atento aviso" en el que asegura que la agresión nada tiene que ver con la profesión de la víctima.

A través de su cuenta en la red social Facebook, la corporación policíaca informó en "Atento aviso" que, "El incendio provocado hoy en un domicilio particular de la colonia Lindavista , no fue motivado por la profesión de enfermera de la propietaria del vehículo siniestrado. Las investigaciones preliminares apuntan a conflictos particulares que, reiteramos, no están relacionados con las actividades profesionales de la enfermera".

De esta manera y sin ofrece más detalles, las autoridades de la SSP pretenden desvincular las causas del ataque de las diversas agresiones de que ha sido víctima el personal de salud, que atiende a las personas contagiadas con el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19.

Sin embargo, la publicación ha recibido diversos comentarios de los usuarios de esa red social, incluso, en algunos casos, cuestionan si la SSP estatal está facultada para determinar las causas de la agresión o si eso le corresponde a la Fiscalía General del Estado.