Suspenden la audiencia de vinculación por el caso de José Eduardo

MÉRIDA, Yucatán.- La audiencia de vinculación a procesos, de los cuatro policías presuntamente implicados en el caso de José Eduardo Ravelo Echevarría, fue suspendida porque la defensa no tiene los vídeos de unos comercios cercanos y esos vídeos sí los tiene la Fiscalía. De hecho solicitaron a la Fiscalía tales vídeos pero hasta ayer no se los habían entregado. Los demás a los que ha hecho referencia el el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha (Detención y separos) ya los tienen.

Aspectos de la audiencia de vinculación a proceso por el caso de José Eduardo que fue suspendida este jueves 12 de agosto de 2021.- (Foto: AIM)

El juez apegándose al principio de "igualdad" suspendió la audiencia para mañana.

Según el abogado de la defensa, esos vídeos serían suficientes para demostrar su inocencia o no participación en los hechos.

Según el abogado de los detenidos, David Dorante, mañana podrían salir libres pues no existen elementos para inculparlos.

Cabe señalar que en caso de la no vinculación a proceso, recuperan su libertad y la fiscalía tendrá un plazo para apelar la decisión del juez.

La no vinculación no los exonera de cargos, sólo admite que no hay elementos suficientes para llevar al cabo un proceso contra los detenidos.