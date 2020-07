Policías acuden a amonestar gimnasio al norte de Mérida por falso reporte

MÉRIDA.- Este día agentes de la SSP atendieron un reporte en el cual alguien denunciaba a un gimnasio ubicado al norte de la ciudad.

De acuerdo al reporte el gimnasio ubicado en Plaza Mangus, perteneciente a la cadena Aytime fitness, presuntamente se encontraba operando y habían personas haciendo ejercicio, aun cuando su giro no es esencial.

Al lugar arribaron elementos de la corporación policiaca, quienes se encontraron con una persona que se encontraba al interior y realizaba ejercicio. El hombre se identificó como E.M.C, propietario de gimnasio.

A través de vídeos capturados por E.M., se observa que ambas partes trataron el problema de una manera respetuosa. También se observa que uno de los agentes grabó la discusión.

En el vídeo se escucha a los agentes informar que recibieron un reporte sobre que el gimnasio estaba operando pues había personas haciendo ejercicio lo cual contraviene el decreto de las autoridades en torno a que giros no esenciales de la economía no pueden operar aun.

El propietario explicó a los agentes que, de hecho, toda la plaza está cerrada y a esta sólo pueden acceder unas cuantas personas (propietarios de negocios principalmente), pero sin abrir al público.

Agregó que la razón de su presencia era por cuestiones de mantenimiento, pues desde marzo el lugar está cerrado. Aseguró que tras el paso de "Cristóbal" el gimnasio registró severos daños materiales.

E.M. añadió que él estaba arreglando una unidad de aire acondicionado que presentaba un problema de goteras.

Concluida la reparación aprovechó estar en su local para hacer ejercicio lo que al parecer motivó el descontento de quien denunció.

“Tengo todos los protocolos sanitarios; incluso hay la estrategia para operar al 25% de la capacidad, pero no lo puedo hacer porque no nos autorizan a abrir; como propietario tengo que estar pendiente de éste local y de otros dos gimnasios que están igual cerrados. Simplemente aproveché estar aquí para hacer ejercicio pero yo soy el dueño, el que paga renta, el propietario de los equipos, es mi negocio y aparte de mí no hay nadie más” enfatizó.