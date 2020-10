Policías de la SSP se lo llevaron detenido y apareció muerto en la carretera

Acusan a los agentes del fallecimiento: ''Lo aporrearon como perro''

MÉRIDA.- "Mamita, no dejes que me lleven, por favor, mamita". Esa fue la súplica de José Santiago Medina Naal al ser detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la colonia Mulsay, según recuerdan sus familiares. 24 horas después, el hombre de 47 años de edad y con una enfermedad mental, apareció muerto en la carretera a tres kilómetros de Hunucmá rumbo a Sisal.

La muerte de "La Cuca", como lo conocían en el mercado de la Mulsay, causó indignación entre los oferentes y vecinos de la calle 102 con 67 de esa colonia. Ellos creen que fue asesinado por los policías que lo detuvieron.

Varios de los vecinos y venteros contaron que lo apreciaban y conocían desde pequeño. Lles ayudaba con el trabajo del día y a cambio pedía unas cuantas monedas.

"Cuando se retentaba, se sentaba a un lado de la 'escarpa' y se ponía a insultar. Jamás atacó ni ofendió a nadie", dijo una mujer de nombre María Blanco.

"Yo lo vi. Lo aporrearon como un perro. Me dolió mucho porque lo conozco desde que su mamacita lo trajo", dijo la mujer de avanzada edad, quien se le notaba enojada, indignada.

Ella recordó que la detención ocurrió el pasado 2 de octubre alrededor de las 12 del día por elementos de la unidad 6641 del Sector Sur de la SSP, a pesar de que la zona corresponde al Sector Poniente; luego de que una mujer de nombre "Norma" llamó a su pareja sentimental, el supuesto policía de dicha unidad, para decirle que el hombre supuestamentele tocó un glúteo.

La señora María, quien vende frutas y verduras en esa esquina, narró que un momento antes de la detención "La cuca " se acercó a su puesto a pedir limosna como comúnmente lo hacía; luego se fue a su casa, a unos cuantos metros del mercado, y fue cuando los agentes llegaron a detenerlo.

Una vecina explicó que vio cómo los policías se metieron a la casa de "La cuca" y lo empezaron a jalonear y a golpear con una macana.

"El policía vino muy bravo y agresivo, lo sacó de su casa, de su propiedad. En ese llegó la unidad 6641 y lo estaban jaloneando para que lo suban".



La mujer explicó que otra persona se acercó y tomó del brazo a José Santiago para evitar que lo lleven; sin embargo, el policía que lo jaloneaba comenzó a insultar y a amenazar a las personas.



Se pudo contactar a la persona que trató de evitar la detención. Dijo llamarse Juan Alberto Poot Chin. Él relató que se percató de la agresión y decidió ayudar a José Santiago, a sabiendas de su enfermedad mental. A cambio recibió amenazas de un policía de complexión gruesa, con el cabello canoso, de la unidad ya mencionada.

"Le dije que no tienen por qué golpearlo y me dijo 'lo que no sabes es que ahorita le vamos a partir su madre y si te sigues metiendo a ti también", recordó.



Poot Chin, explicó, que en ese momento comenzó a retar al policía por la impotencia que sentía al ver la injusticia que se cometía.



La mamá del ahora occiso, una mujer de la tercera edad que al momento de la detención estaba sola en su domicilio, indicó que no pudo hacer nada para evitar que los policías se lleven a su hijo.



"Lo tiraron en la camioneta, lo aporrearon como si fuera un bulto. Lo tiraron en la parte de atrás de la camioneta y otro policía le aplastó con su rodilla su espalda, lo montó", dijo Francisca Naal Canché, madre del fallecido.



Irma Medina, hermana de José Santiago, narró que horas después llamaron a la SSP para pedir información del detenido, pero les dijeron que no estaba ahí. Fueron a la Fiscalía a pedir información y tampoco les dieron razón. Según la persona que le contestó el teléfono 'a veces los pasean y después los llevan a los separos o a lo mejor lo aventaron por allá'. "Después nos dijeron que no hay registro de que la unidad haya realizado una detención en esa zona", detalló.

Por el desconocimiento de su paradero, los familiares decidieron levantar una denuncia en la Fiscalía, la cual quedó asentada en la carpeta 246/2020; sin embargo al día siguiente les fue notificado que el cuerpo de "La Cuca" fue hallado en la carretera Hunucmá-Sisal, en medio de un charco de agua.

Murió asfixiado

.En aquella ocasión un oficial de la policía municipal de Hunucmá indicó que el cuerpo tenía lesiones en las piernas. Según el acta de defunción, el hombre murió a consecuencia de una asfixia mecánica por oclusión de vías aéreas.

La familia del ahora fallecido exigió a las autoridades justicia. Según dicen el delito fue orquestado por una mujer que en un arranque de coraje llamó a su pareja sentimental, un policía en activo y en turno.



Indicaron que en la Fiscalía General del Estado les dijeron que no se puede solicitar a la SSP la ubicación de la unidad a la hora y el día señalado. Les "recomendaron" hablar con los policías para saber en dónde tiraron al hombre después de detenerlo.



Vecinos, familia y amigos de "la Cuca" exigieron justicia por este presunto homicidio y pidieron no encubrir a los policías que cometieron este crimen.

"Nosotros no buscamos dinero. No queremos fama. Queremos que se la haga justicia a mi hermano y que los policías se vayan a la cárcel", dijo la mujer frente al altar que tienen en su casa con una foto de José Santiago.



En este año es la cuarta ocasión que se le acusa a un elemento de la SSP de cometer homicidio. El primero fue el caso de Gaspar Sulub Cimé, detenido en Progreso y quien murió a bordo de una unidad de la policía. También está el caso del joven que fue atropellado por una camioneta de la SSP en la vía Mérida-Tixkokob; el caso de Ronald Richmond Díaz, cuyo cuerpo fue torturado y colgado en la carretera Xoy-Chacsikín para simular un suicidio y ahora el caso de "La Cuca". En ninguno de los casos hubo policías detenidos.- Gabriel Chan Uicab