Comunicado de prensa de Asis Francisco Cano Cetina, presidente del comité ejecutivo estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Yucatán:

“Atendiendo la emergencia sanitaria, no podemos perder días valiosos para implementar una estrategia que permita una rápida recuperación económica en Yucatán”

Hoy todos los esfuerzos se dirigen a contar con la infraestructura y personal humano bien equipado para atender a todas aquellas personas que lamentablemente se contagien con el nuevo coronavirus, causante de la enfermedad Covid-19. Es una responsabilidad de todo gobierno, de los 3 órdenes, tomar las previsiones que considere necesarias y adecuadas para hacer frente a esta pandemia que pone en riesgo no solo la salud de las personas sino también su vida, especialmente de la tercera edad, lo que ha sido un acierto del gobernador Mauricio Vila.

Pero no podemos ni debemos dejar a un lado el tema económico. Hoy, mucha gente, también se pregunta si en unos meses más seguirá teniendo su empleo, si estará funcionando su pequeña o mediana empresa, si podrá pagar el crédito que sacó para pagar una casa o un coche, o si tendrá que vender o empeñar algo para que su familia pueda subsistir.

La crisis económica que no solo México sino todo el mundo está enfrentando tendrá un fuerte y severo golpe a la economía en todos, y quienes dicen que no sabemos del impacto que está por venir, tienen razón, no lo sabemos. Pero muchos especialistas nacionales e internacionales, consideran que de no atenderse desde ahora lo económico generará la pérdida de miles de empleos, el quiebre de cientos de empresas y el desplome del crecimiento lo cual lastimará los bolsillos, sobre todo, de las familias más vulnerables.

La expectativa de crecimiento económico por lo menos para el 2020 está en números rojos y especialistas financieros indican un decrecimiento del .93 al 3.9 por ciento. Si de por si había una expectativa negativa, la emergencia por el coronavirus genera un recorte adicional al PIB para México este año.

También no podemos dejar de lado que derivado de las decisiones de finanzas publicas tomadas por el gobierno federal, la economía nacional marcó registros negativos del PIB durante los últimos 4 trimestres de manera consecutiva, lo que dejó debilitado el entorno y con poca capacidad de reacción ante una emergencia de este tipo.

Por ello, urgimos a que el Poder Legislativo local no pierda de vista que las decisiones económicas no pueden esperar, y no dejemos pasar la oportunidad de tomar decisiones acertadas, en el momento preciso, como las planteadas por el Ejecutivo Estatal, orientadas a ayudar y asistir a la planta productiva en Yucatán.

En una democracia que se precie de dar resultados, siempre será más conveniente repasar propuesta o alternativas que nos permita como Estado, estar listos para que la economía se reactive en el menor tiempo posible, en resumidas cuentas, también prevenir el efecto que esto traerá en el desarrollo y economía de los ciudadanos, y por consiguiente tomar acciones que eviten en lo mayor posible el daño a los mismos en ese sentido. Yucatán tiene prisa y no hay tiempo que perder.

