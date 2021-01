Avanza aun sin recursos: El Iepac: Está garantizado el proceso electoral

Aun si no tuviera los recursos suficientes, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) avanzará para sacar adelante el proceso electoral, en primer lugar, y en cuanto a las labores posteriores luego analizará qué se puede hacer, según afirmó en un comunicado esa institución ante la respuesta del gobierno del Estado de que no tiene recursos para ampliar el presupuesto electoral este año.

“Durante el proceso electoral ordinario no se dejarán de realizar acciones o actividades que por ley deben llevarse al cabo”, agregó al responder qué problemas tendrán para cubrir los gastos de las elecciones.

Ayer informamos que no habrá aumento alguno al presupuesto ya asignado al Iepac, al menos no de parte del gobierno del Estado, que sería la única vía de hacerlo porque no cuenta con los recursos necesarios, debido a los recortes que la Federación ha hecho a Yucatán en los últimos años.

Al solicitar a la consejera presidenta del Iepac, María de Lourdes Rosas Moya, una respuesta al señalamiento que hizo el gobierno estatal, en breve comunicado dijo lo siguiente: “El Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 está garantizado, y avanza con la certeza, legalidad y equidad que requiere la contienda para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto el próximo 6 de junio”.

“Respecto a las labores posteriores al Proceso Electoral, actualmente se están analizando los escenarios posibles, para llevar a cabo las gestiones necesarias que permitan cubrir las actividades relacionadas con otras funciones del Instituto y seguir realizando nuestra labor conforme a la normatividad”.

Lo que no respondió fue qué recortes tendrían que hacer, o lo que dejarán de hacer por la falta de los recursos necesarios para este año.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA