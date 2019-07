Confirman que el Tren Maya entrará a La Plancha

Aarón Rosado Castillo, enlace territorial del Tren Maya en Yucatán, aseguró que el gobierno federal no impondrá ninguna infraestructura del proyecto en algún espacio del terreno de La Plancha y escuchará todas las voces para crear el mejor diseño de una ciudad del futuro para los próximos 30 ó 50 años.

Entrevistado después del foro que se realizó la noche del jueves en la

Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), Rosado Castillo habló del

proyecto y confirmó que el gobierno federal sí tiene intenciones de

habilitar una estación del Tren Maya en una parte de La Plancha, lo que

significaría el regreso de un tren de carga y pasajeros que atravesaría

Mérida por la ruta actual.



Ya escuchó que rechazan el plan, ¿qué piensa ahora? se le preguntó.

“Es una gran oportunidad. Justamente en esta dinámica es para que conozcan el proyecto del tren maya. Es importante dimensionar los planes que se están buscando y cómo en estos planes encontrar el mejor diálogo para codiseñar el mejor proyecto para el futuro. El gran reto que hubo es compartir los planes que representan el Tren Maya y dimensionar que el proyecto va más allá del tren, es una propuesta de desarrollo regional sustentable e incluyente con una propuesta integral de reordenamiento territorial, allá cambia mucho”.

¿Podrían imponer el proyecto?



“Al contrario, de hecho lo que estamos fomentando es una participación

social como una columna vertebral crucial para el desarrollo conjunto con la ciudadanía. Lo que sí es importante es escuchar a todas las voces y a todos los niveles de gobierno y crear el mejor diseño de ciudad para los próximos 30 ó 50 años dentro del futuro de Yucatán y especialmente de Mérida”.

¿Podrían escuchar las voces de la academia y sociedad civil y declinar?

“Por supuesto que los vamos a escuchar y trabajar en conjunto con ellos”.



¿Y si se oponen?

“La intención es generar el mejor diálogo posible. Aquí la clave y lo puedo

compartir es que hoy gran parte de los aliados nacionales e internacionales del Tren Maya, entre otros, está la UNAM, estamos seguros que a través de los expertos de esta universidad generaremos una gran dinámica de trabajo, no solo para dimensionar el proyecto actual sino también para repensar el proyecto a futuro, basado en una infraestructura que tiene mucho potencial de movilidad urbana y transporte de pasajeros en Mérida. También debemos redimensionar nuevas dinámicas de economías basadas en una nueva infraestructura de futuro”.

¿Cuál es el verdadero proyecto del Tren Maya para La Plancha?

“Se basa en una iniciativa de desarrollo regional sustentable e incluyente

y esas dos palabras son muy importantes dentro del gran desarrollo, pero en conjunto con esta propuesta hay una iniciativa de ordenamiento territorial inteligente. Eso representa fomentar el desarrollo de la ciudad para los próximos 30 ó 50 años dentro de la dinámica social, para eso representa que más de allá de un plan de un tren hagamos un trabajo en conjunto coordinado con los gobiernos estatales, municipales, con la sociedad civil para poder definir cuál pudiera ser la mejor estrategia de fomentar la calidad de vida en las poblaciones por donde pasará el tren. Te imaginas el Tren Maya dentro de la ciudad, es uno de los espacios obligados por la infraestructura actual existente y por la historia del terreno de La Plancha”.



“Es importante dimensionar los polígonos de La Plancha. Hay diferentes

etapas y espacios, esta antigua estación (donde está la ESAY), claramente

tiene ciertas dificultades para que sea retomada como infraestructura

ferroviaria, no está hecha para aguantar un tren como hoy se estaría

pensando, pero es importante dimensionar que las oficinas centrales del tren actual como son las del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, hoy se pueden ver, claramente esas oficinas en conjunto con el tren maya se estarán utilizando para seguir operando el tren. Las oficinas del tren están allí y están funcionando, adicionalmente se puede entender que hay otros polígonos donde está el taller, el museo del ferrocarril donde hay trenes estacionados y que están vinculados con las oficinas actuales del tren del Istmo de Tehuantepec. Estamos buscando crear un mejor plan de intervención para ver cuál pudiera ser la mejor dinámica de movilidad urbana y social, ¿qué significa esto? No solo pensemos en el tren, pensemos en una dinámica integral de desarrollo basada en una cooperación entre la ciudadanía y generando un equilibrio en cuatro aspectos: la cultura, que es la cultura viva de nuestras tradiciones, la cultura arquitectónica porque esta zona está llena de vestigios de buen nivel, la parte arqueológica que se valuada para su mejor intervención; la parte ambiental, la intención es que los proyectos vinculados con el Tren Maya es que el 70% del terreno sean áreas verdes y el 30% áreas de impacto para que sea sustentable; el aspecto

económico, que generaría la sustentabilidad de los polígonos que estarían

alrededor de las instalaciones del tren maya; y la parte social que es

justamente el constante diálogo con la población para codiseñar lo que es la ciudad del futuro para Mérida. Hoy estamos en una etapa de trabajo conjunto con el gobierno del estado y el municipio para definir qué se haría y en conjunto con la población tomar acuerdos”.



En concreto, ¿qué tienen pensado hacer en La Plancha?

“Lo que es necesario dimensionar es que actualmente se cuenta con una

infraestructura de derechos de vías y espacios que ya cuentan con

vinculación con el ferrocarril, es decir, ya está hecho. Ahora hay que ver

qué se puede aprovechar y hasta dónde y que se pudiera lograr en conjunto con un gran plan integrado al plan ejecutivo del Tren Maya”.

¿Entrará el tren de nuevo a Mérida?

“No en el cien por ciento del recorrido. Las vías férreas dentro de Mérida hay muchas que ya fueron levantadas, por ejemplo, la que va a Progreso.

Es complejo visualizar que un tren de alta velocidad pueda pasar por la

ciudad”.



Pero si hay infraestructura que llega a la plancha, ¿sí tiene que pasar por

Mérida?

“Allá es donde comienza los análisis en conjunto con la ONU Hábitat, que

cabe resaltar trabajó en el desarrollo urbano de la ciudad. Estaremos

desarrollando propuestas de desarrollo urbano para fomentar la movilidad, esta es la parte crucial, no pensemos en un tren aislado, pensemos en el tren como un mecanismo de transporte en conjunto con otros medios de transporte de tal manera que se puedan generar centros de transferencia multimodal y definitivamente el polígono de la plancha siempre será un espacio obligado a evaluar dentro de los planes futuros del tren maya”.



¿Entonces sí habrá una estación del tren aquí (en La Plancha)?



“Estamos en un análisis profundo en conjunto con gobiernos federal, estatal y municipal y la participación de la sociedad. Justamente se está realizando los estudios para poder validar dónde estaría. Acuérdate que el polígono de la plancha no es nada más este edificio (la Esay), son una cantidad de hectáreas bastante representativa donde a consideración de expertos, no solo cabe un espacio verde bastante amplio sino también desarrollos inmobiliarios que en su momento pudiera tener una estación de tren aprovechando lo que hoy se tiene. Sí tiene que estar en esta zona, si se analiza hay muchos espacios que están impactados de alguna forma con infraestructura que en otros polígonos no se tendría, es decir, otros polígonos requerirían derechos de vía, infraestructura ferroviaria que en su momento tendría que ser actualizada para su mejor desarrollo, hoy la postura del gobierno federal está basada ante todo en trabajar muy de cerca con el gobierno estatal, municipal y la ciudadanía para definir verdaderamente y decidir qué va a ser el futuro de esta zona y presentar el mejor proyecto posible para la mejor calidad de vida de las personas”.



¿Cómo va el proyecto del Tren Maya en Yucatán?



“Actualmente la iniciativa está basada en poder hacer un levantamiento de

las ingenierías básicas. A nivel nacional estamos en un proceso de

licitación de las ingenierías básicas para que con esa información se llegue

a los insumos para generar la licitación de ingenierías a detalle. Estamos

en una etapa de recepción de informaciones para generar estudios para tomar las mejores decisiones, no solo de la ruta, sino del trazo, de los polígonos de influencia y en su momento de las estaciones. Lo que se genera hoy es un levantamiento de la mayor cantidad de polígonos potenciales que pudieran albergar potencialmente a una estación, cabe resaltar que hay un trabajo muy cercano con la parte gubernamental a nivel estatal y la municipal, estamos hablando de todos los municipios que están integrados dentro del Tren Maya en los 1,500 km que es el gran proyecto. Recientemente se realizó la caravana el tren que nos une y se visitó todos los municipios que están involucrados dentro de la ruta para dialogar con las comunidades y que justamente el ejercicio que se vivió hoy aquí (en el foro de la ESAY) se realice con la población de los municipios que estarán impactados de una forma positiva por el tren maya. La intención es mantener esta dinámica social y trabajar en los cuatro pilares mencionados: la parte ambiental con todas las autoridades y voces vinculadas con el sector del medio ambiente; el sector cultural, allá estamos hablando del INAH y de todas las vinculaciones con la cultura viva y ancestral de nuestra tierra; la parte social con la participación a través del instituto de pueblos indígenas; y la parte económica a través de los sectores empresariales correspondientes, a los que invitaremos para hablar del futuro económico del tren y cómo fomentar una estrategia integral de desarrollo de inversiones y democratización de desarrollo”.



¿Hay otra estación para Mérida?

“Dentro de los polígonos que se están evaluando lo importante es levantar

la mayor cantidad de opciones, tanto dentro, afuera y en el camino para

poder desarrollar la mejor estrategia, no solo de estaciones principales,

sino de potenciales ramales que genere la competitividad del gran proyecto.



La intención es poder fomentar un proyecto que beneficie a la población y

que tenga equilibrio en las cuatro ramas de desarrollo, económico, social,

ambiental y cultural del gran proyecto del tren maya”.



¿Cuántas estaciones tendrá Yucatán?



“Son cuatro, que ya han sido anunciadas, Mérida, Chichén Itzá, Izamal y

Valladolid.- (Por Joaquín Chan Caamal).