Decisión final de la reforma eléctrica será de la SCJN, dice líder de Concanaco

MÉRIDA, Yucatán.- El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, manifestó que era previsible que las empresas afectadas por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se ampararan, pero la decisión definitiva si permanecerá o no será de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El líder yucateco declinó realizar un pronóstico sobre el futuro de esta ley

reformada, a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y

aprobada por la mayoría de legisladores del partido Morena y sus aliados,

porque los amparos apenas son una suspensión provisional y falta que llegue a la Corte de Justicia que decidirá si se mantiene o se desecha.

Diferendo entre empresarios

La postura del arquitecto López Campos es contraria a la del líder nacional de Canacintra, Enoch Castellanos Férez, quien declaró en entrevista con el

Diario que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica finalmente será “tumbada” en los tribunales porque está mal diseñada y es inconstitucional.

Entrevistado sobre este tema durante la toma de protesta a la directiva 2021-2022 de la Cámara de Comercio de Mérida el jueves pasado, el presidente nacional de la Concanaco recordó que los amparos y el uso de todos los recursos legales era previsible desde que el presidente López Obrador presentó la iniciativa porque afectaría a las empresas de energías

renovables que invirtieron con las reglas de la ley anterior.

Amparos de empresas afectadas

Precisó que el amparo corresponde presentarla a las empresas en forma

directa porque el Consejo Coordinador Empresarial, la Concanaco y todas las organizaciones empresariales no pueden tramitarlas por sus agremiados porque éstas sólo son sus representantes, no las afectadas.

“Como lo dicen todas las leyes, solo pueden ampararse ante una ley quien

está afectado directamente por esa ley”, dijo. “Todas las empresas de manera directa pueden solicitar el amparo y ya lo están haciendo, por lo que se espera un gran número de esos recursos”.

Negociar con el gobierno federal

“Hay algo que no se ha mencionado mucho y lo dijo el presidente cuando

presentó la iniciativa: que buscaría negociar con las empresas que están

invirtiendo y tienen proyectos independientemente de como quede la ley

eléctrica. El gobierno federal podrá negociar con los que ya invirtieron,

con los que tienen proyectos de inversión y con los nuevos proyectos a

desarrollar, pero bajo nuevas reglas”.

Dijo que las empresas del ramo de energía renovable ya invirtieron en México más de 800 mil millones de dólares y consideró que aquellas empresas que han invertido no todas se van a ir del país, independientemente del cambio de la ley. Algunas de ellas, consideró, buscarán acuerdos con el gobierno federal y no recurrirán a los amparos.

Habrá qué tomar en cuenta estas variables, de quienes se amparan, de quienes busquen un acuerdo y quienes están en proceso de autorización que la continúen con nuevas condiciones.

Pronóstico final

¿Cuál es el pronóstico final de estos amparos? preguntó el reportero del

Diario.

“Eso sería hablar por la Corte”, respondió. “Es una suspensión la que

dieron ahora, no es una sentencia final, la decisión final dependerá de la

Suprema Corte de Justicia”.

Pero cómo lo ve si ya anteriormente la Corte desechó (el 3 de febrero pasado) los lineamientos de la política de confiabilidad, seguridad,

continuidad y calidad (del Sistema Eléctrico Nacional) se le insistió.

“Yo no podría hablar por la Suprema Corte, de ellos va a depender porque lo que haría inviable la iniciativa aprobada es que la Corte la declare

inconstitucional”, señaló. “Yo no te estoy diciendo ni sí ni no, dependerá de

la Suprema Corte”.

Aumento a las gasolinas

En la entrevista, López Campos también respondió preguntas sobre el aumento a las gasolinas en este año, en la cual se han percibido al menos 4

incrementos que elevaron al día de hoy el precio de la gasolina Magna a

$20.79, Premium en $21.79 y Diésel en $21.99.

Lo primero que aclaró el líder nacional de la Concanaco es que esos

“ajustes” al precio de los combustibles no tienen relación con la ley

eléctrica porque el precio se fija de acuerdo con el precio internacional

del petróleo, el tipo de cambio del dólar, el costo de refinación, transportación y comercialización. Sin embargo, explicó, en el caso de

México, el presidente López Obrador ofreció en su campaña política que no

habría aumentos en los precios del combustibles, sólo habría ajustes por

efectos de la inflación y en función de eso, el amortiguador para mantener

los precios es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Probable ajuste al IEPS

“Tomando en cuenta el efecto que tiene en la opinión pública estos incrementos en los combustibles y tomando en cuenta que fue un ofrecimiento de campaña del presidente López Obrador, es muy probable que pronto haya un ajuste a través del IEPS. Ajustar este impuesto es como se puede modificar el precio de los combustibles en el país, al menos eso se pensó cuando dijo el presidente que no aumentarían los precios de las gasolinas. Como consecuencia del incremento del precio del petróleo a nivel internacional y el ajuste en el tipo de cambio del dólar, sí se ha reflejado en el incremento del precios, por lo tanto, es probable que hagan un ajuste en el IEPS para regresar a los precios anteriores, es solo una posibilidad”.