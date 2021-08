Diputada electa de Morena habla de su victoria

Un expriista fue la clave

La diputada local electa por Morena, Jazmín Villanueva Moo, la única candidata de mayoría relativa que ganó la elección el 6 de junio sin ser del PAN —ese partido se llevó las otras 14 diputaciones—, dijo ayer que la llegada del expriista Enrique Castillo Ruz al partido de López Obrador explicaría, en parte, el triunfo de su candidatura en el Distrito VIII, con cabecera en Umán.

Castillo Ruz, hijo y hermano de alcaldes de Umán y él mismo presidente municipal en 2004-2007, ha sido diputado federal, diputado local (dos veces) y secretario del Trabajo en el gobierno de Rolando Zapata Bello. Se separó del PRI en febrero.

Jazmín, de 28 años, llega al Congreso del Estado por segunda vez. La primera fue en 2015, como diputada plurinominal. Ahora lo hace como legisladora de mayoría relativa.

Los periodistas de Grupo Megamedia Hernán Casares Cámara y Regina Montañez Raz la entrevistaron ayer en vivo vía Facebook, como parte de ciclo de conversaciones con varias de las mujeres que se destacan en la política local.

En la charla la diputada electa Villanueva Moo se refirió también al caso de la exalcaldesa de Tekax Carmen Navarrete Navarro, “la Ivonne del Sur”, hoy flamante diputada federal electa por la coalición Partido Verde-Morena, que fue electa no obstante las acusaciones en su contra por presunto desvío de recursos de parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Morena es un partido abierto todos, sin importar su pasado, explicó Jazmín Villanueva, sobre estos casos.

A continuación, un extracto de la charla de ayer, cuya versión completa puede consultarse en nuestro sitio yucatan.com.mx.

Grupo Megamedia (GM): Hay quienes dicen que Morena es el nuevo PRI, entre otras cosas, porque muchos expriistas se pasaron a las filas de ese partido, algunos como candidatos, otros como operadores y otros motivados por el presunto uso de los programas sociales. ¿Qué opinas?

Jazmín Villanueva Moo (JVM): Este movimiento es de todos los ciudadanos que ya estamos hartos de lo que venía ocurriendo. Más vale tarde que nunca y es de sabios cambiar de opinión. Sí (los expriistas) se están viniendo con nosotros es porque quieren cambiar al país y ¡qué bueno!, que se arrepientan de todo lo que ha pasado por allá. Nadie tiene toda la razón y es muy feo juzgar y criticar a los demás, sin antes conocerlos. Todos son bienvenidos, no podemos dejar afuera a alguien que viene con ganas de trabajar y con la experiencia de poder hacer el cambio y, sobre todo, siguiendo la línea que tenemos.

GM: Una persona del público, conectada a esta transmisión, te pregunta: ¿por qué decidiste unir a tu campaña al expriista Enrique Castillo Ruz, si es alguien que tiene mala imagen, por su mal desempeño en el municipio de Umán?

JVM: Él vino a sumarse, no fue candidato. Vino a apoyar al movimiento, a decir: yo quiero ser parte de la Cuarta Transformación, a demostrar que el cambio sí se puede y cuando una persona quiere hacer el cambio, no podemos decirle no vengas, cuando tenemos un partido que es abierto.

GM: No obstante, algunas personas en Umán consideran a Castillo Ruz y a su familia como los caciques de esa población (además de participar muchos años en la política priista, son propietarios de numerosos negocios allí y en otros municipios), y que ahora se pasan a Morena.

JVM: Más vale tarde que nunca...

GM: El arribo a Morena de Enrique Castillo Ruz, cercano colaborador de Rolando Zapata Bello, ¿explicaría el triunfo de tu candidatura en el Distrito VIII?

JVM: ¡Claro! Mira, esto es de sumar, tenemos que sumar a todos los que quieran venir a cambiar la situación del país y sobre todo de nuestro estado.

GM: Llama la atención este tipo de alianzas de Morena con poderosos políticos priistas, como también llama la atención el caso de Carmen Navarrete Navarro, diputada federal electa. ¿Sabes que fue acusada, con numerosas pruebas, de desvío de fondos públicos cuando fungió como alcaldesa priista de Tekax entre 2012 y 2015 y que incluso hay tres denuncias penales en su contra en la Auditoría Superior de la Federación? ¿Cómo explicar esto a la gente? No son políticos muy presentables que digamos...

JVM: A las mujeres se les tienen que abrir más (puertas) en el tema de participar en la política...

GM: ¿No obstante que éstas tengan expedientes abiertos por desvío de fondos públicos?

JVM: Sí, porque las mujeres somos muy importantes, no solo en política, sino en todas las áreas.

GM: ¿Aunque sean acusadas de desviar recursos públicos?

JVM: Eso tendrían que preguntárselo a ella. Yo no voy a manchar su carrera política.

GM: ¿Tú sabes quién es ella?

JVM: Así como ustedes dicen de ella, hay otra gente que nos dice lo contrario. Es gente que ha estado en la lucha. Cuando ella estaba no era fácil. No había mucha apertura hacia las mujeres en la política. Yo nada más te puedo decir que es importante que todos participemos y que nos alineemos al proyecto de la Cuarta Transformación.

Eso es lo más importante. Lo que haya pasado, se tiene que quedar allí y cambiar la situación...

GM: ¿Entonces, en Morena no importa el pasado, sino el futuro y que todos se alineen con el partido?

JVM: ¡Claro! y sobretodo: necesitamos cambiar la situación en nuestro país, si queremos avanzar. Necesitamos la voluntad de todos los ciudadanos, porque todos somos hermanos. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA