Dos viaductos “factibles”

Ambos serían elevados: para Progreso y Mérida

Elías Cisneros Ávila, presidente del Colegio Yucateco de Arquitectos, considera que es factible la construcción de dos largos viaductos elevados, uno para tráileres en Progreso y otro para el Tren Maya en Mérida.

“Son muy seguros cuando las obras se hacen bien; cuando no lo hacen bien, cuando se les barre algo en el proceso de construcción, se vuelven inseguras”, dijo el arquitecto en una entrevista en el marco de la bienal del ramo.

Cisneros Ávila informó que su Colegio conoce el proyecto que se desarrollaría en Progreso, ya se iniciaron estudios de resistencia del suelo y parece que la obra es viable, y se podría concretar porque los camiones pesados y tráileres que transportan contenedores y carga al Puerto de Altura y el muelle fiscal causan muchos problemas viales en esa ciudad.

El viaducto de Progreso atravesaría por lo alto toda la franja terrestre del puerto. Empezaría en la carretera que viene de Mérida para ingresar al puerto y terminaría en el viaducto que lleva a la API y el muelle fiscal.

Sería aproximadamente de 6 a 8 kilómetros de viaducto elevado.— Joaquín Chan Caamal

Arquitectos Proyectos

El presidente del Colegio Yucateco de Arquitectos habló también del viaducto que serviría al Tren Maya.

Cambios

Elías Cisneros dijo que no hay nada en concreto porque Fonatur no ha presentado estudios, no tiene un diseño de la ruta y cambia constantemente sus proyecciones.