El Iepac, sin más fondos

El gobierno no acepta petición del presupuesto

No habrá ampliación o aumento alguno al presupuesto ya asignado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), al menos no por parte del gobierno del Estado, que sería la única vía de hacerlo, porque no cuenta con los recursos necesarios debido a los recortes que la Federación ha hecho a Yucatán en los últimos años.

El Consejo Electoral del Estado ha insistido en que los $362 millones que le asignaron este año no serán suficientes para cubrir los gastos del proceso electoral y es urgente una ampliación, por lo cual se buscó al gobierno para que responda.

En las próximas elecciones se elegirá a 106 alcaldes y 25 diputados locales.

La respuesta oficial fue que no hay más recursos para ampliar el presupuesto del Iepac para que saquen adelante las elecciones del presente año, aunque insistan en solicitarlo.

El gobierno del Estado informó que “el aumento que se otorgó al presupuesto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán para el ejercicio fiscal 2021 es el que autorizó conforme a la propuesta aprobada por el Congreso del Estado, el cual lleva un aumento de poco más de $153 millones 764 mil”.

¿Cuánto se pidió?

El presupuesto solicitado por el Iepac fue de alrededor de $420 millones.

En la respuesta sobre este planteamiento, el gobierno añadió que “en el ejercicio fiscal 2020 el Instituto ejerció un total de $208.235,748 y para este 2021 se aprobaron $362 millones, por ser este un año electoral”.

Solo que en 2020 no había elecciones y precisamente por ello se solicitaron los $420 millones para cubrir los gastos de este proceso, que no eran necesarios el año pasado, se indicó.

Como justificación para no ampliar los recursos al Iepac, el gobierno del Estado refirió que “la disponibilidad de recursos para el Ejecutivo es cada vez menor, lo que elimina los espacios disponibles para aplicar mayores recortes y para atender las diversas funciones del Ejecutivo”.

“Este año Yucatán está recibiendo por parte del gobierno federal una reducción presupuestal de $1,848 millones comparado con lo que recibimos en 2020, lo que pone en riesgo importantes programas y acciones que antes se realizaban y ahora se tendrán que ajustar”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

De un vistazo

Menos dinero

En su respuesta a la solicitud del Iepac, el Ejecutivo añadió que “en 2018, el gobierno estatal encabezado por Rolando Zapata Bello contó con un presupuesto para atender las tareas que realiza el Poder Ejecutivo de 9,542 millones de pesos, recursos de libre disposición. En 2021 este presupuesto será solo de 3,490 millones de pesos, poco más de un tercio de lo dispuesto en 2018”.