El activista de derechos humanos y abogado Pablo Quiñonez Guzmán presentó hoy dos solicitudes al Comité Directivo Estatal del PAN donde solicita una sanción para sus cinco diputados locales que votaron contra la iniciativa del matrimonio igualitario en el Congreso del Estado y para que el partido dé un posicionamiento sobre este tema.

Luego del trámite en la recepción del partido donde milita, Pablo Quiñonez declaró en rueda de prensa que esta petición de sanción contra los diputados Rosa Adriana Díaz Lizama, Miguel Esteban Rodríguez Baqueiro, Manuel Díaz Suárez, Paulina Viana Gómez y Víctor Merari Sánchez Roca, es porque votaron contra la filosofía, doctrina y estatutos del PAN que son muy claros de que sobre todo el partido debe respetar los derechos humanos de todos sus militantes, debe de proteger a la familia sin especificar algún tipo en especial, erradicar la discriminación en todas sus formas y debe de tener una actualización conforme a los tiempos de modernidad. Y este tema del matrimonio igualitario y la diversidad sexual es algo inocultable porque incluso en el mismo partido Acción Nacional hay seguidores a favor de esta nueva corriente ciudadana.



Pablo Quiñonez sostuvo que la dirección del PAN estatal lo despidió de su trabajo, no renunció voluntariamente porque no tenía motivos, y su despido es parte de la hostilidad que enfrenta por manifestar su apoyo a esos temas tan polémicos y que el PAN prefiere no afrontar de una vez con el argumento de que es un partido conservador y de derecha.



“Tendrá un costo político para el PAN entre los jóvenes y muchos militantes que están de acuerdo con el matrimonio igualitario y respeto a la diversidad sexual”, advirtió.



Numerosos reporteros dieron cobertura a estas peticiones a la dirigencia panista, que enfrenta legalmente a uno de sus militantes curtido en derechos humanos y con una carrera en la abogacía. Incluso, el solicitante anticipó que si el Comité de Orden y el Comité estatal desechan sus demandas irá al órgano nacional del PAN y al Trife.- (Por Joaquín Chan Caamal).