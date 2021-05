El Tren Maya “nunca será rentable”: exfuncionario de AMLO

Dudas en torno al Tren Maya de un exfuncionario

El Tren Maya enfrenta problemas para su realización y para sufragar los costos de su construcción, además de que nunca sea rentable y su mantenimiento dependerá del subsidio del gobierno federal, advierte el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías.

Asimismo, dice, “veo muy difícil que el Tren se termine en este sexenio”.

En entrevista exclusiva con Diario de Yucatán, luego de su participación en el Foro IMEF 2021, el miércoles, Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de diciembre de 2018 a julio de 2019, afirma que la realización del Tren va lenta, entre otros motivos, por los amparos interpuestos en su contra en zonas indígenas.

Aparte está el asunto de los costos, indica. “El presidente todavía no tiene muy claro qué hacer respeto a quién pagará qué. Por ejemplo, la parte que se hará de Cancún a Tulum, o no me acuerdo exactamente hasta donde, dijo que será una especie de ‘volado’, de segundo piso, y yo recuerdo que cuando se hablaba de este tema en el proyecto inicial se decía que si se ‘volaba’ el tramo, sería muchísimo más caro”.

“Ahora el presidente dice que se va a ‘volar’ y habla de una cifra de 60 o 70 mil millones de pesos, y no solo eso: anunció que ¡el Ejército lo haría!, que es algo muy diferente a lo que estaba en el proyecto original”.

Quién "le va a entrar"

El exfuncionario señala que hay zonas del Tren donde no está claro quién “le va a entrar”, si serán simplemente empresas contratistas, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas, como era originalmente la idea.

“Ahora pareciera que ya no, yo ya no entiendo. No está claro quién pondrá la ‘lana’, cuándo y cuánto se tardarán en hacerlo. Ya estamos a mitad del sexenio”.

Esto da pie para decir que este proyecto nunca será rentable, añade Urzúa.

Usuarios

Por supuesto que habrá mucha gente en Quintana Roo que usará todos los días el Tren, como la gente de Ciudad de México usa el Metro, eso no lo niego, también habrá carga y será útil, pero los ingresos que se puedan tener por los turistas, por la carga y por la gente que lo use diariamente “serán insuficientes para pagar su operación”.

“Hay que pensar lo que costará este proyecto ya estando en marcha, con todo lo que implica. ¡Ahora hablan de que los trenes serán eléctricos!”.

“Por eso digo que este proyecto necesitará ser subsidiado, como el Metro, donde cada pasajero paga cinco pesos por viaje, cuando el costo real es de 20 pesos”.

Costos y deudas

En este sentido, el ex secretario de Hacienda señala que “el gobierno federal tendrá que poner una buena ‘lana’ allí y eso, en el largo plazo, sí es una carga. Ojalá que resulte, aunque creo que en este sexenio no vamos a tenerlo y cuando lo aterricen, porque espero que algún día lo aterricen, pues habrán muchos costos y mucha deuda atrás”.

Proyecto "romántico"

En su conferencia en el Foro del IMEF usted dijo que el proyecto del Tren Maya le parecía idílico. ¿Podría precisar esa idea?

“Cuando oí por primera vez la idea del Tren, me pareció muy interesante. Por eso decía que era un tanto idílica, porque de una manera abarca no solo la Península, sino que llega a Palenque. En un principio es un proyecto que suena romántico y vamos a ponerlo así, antes de idílico, romántico, pues idílico podría parecer que nunca se realizará”.

“Y digo romántico, a diferencia de la refinería de Dos Bocas, que no tiene nada de romántico, porque el Tren tiene 1,500 kilómetros de vías y en este sentido llama la atención, porque, repito, pasa por toda la Península hasta Palenque. Es un proyecto muy bonito, que uno quisiera que se diera. Darle toda la vuelta a varios estados del Sureste es romántico, aunque además es una idea muy extraña, porque hay tramos altamente rentables y otros que no tienen nada de rentables”.

Según el exfuncionario hay tramos que podrían ser eventualmente muy útiles para los yucatecos, como el de Progreso, si se hiciera un ramal hacia allá, “y también otros que uno se pregunta, ¿quién se parará allí? e incluso no estoy seguro de que los turistas se avienten los 1,500 kilómetros”.

“¡Ahora de que es romántico, es romántico!”.

Corredor Interoceánico

Se habla mucho de la refinería y del Tren Maya, pero muy poco del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, otro proyecto de López Obrador y que es una idea interesante para Yucatán. Allí también se prevé un ferrocarril y una zona libre para manufacturas, además que se convertiría en una puerta de Yucatán al Pacífico, al conectar por tren a Salina Cruz. ¿Cree que, en efecto, este proyecto será benéfico para nuestro estado?, pregunta el Diario.

Impacto

“Pienso que es un proyecto en términos de costo-beneficio que puede ser muy interesante y también en términos sociales a lo largo de todo el Istmo. Están las vías que hizo Porfirio Díaz y se sabe que hay un gasoducto a un paso de esas vías, yo he visto una parte. También hay una carretera, de esas de tres carriles, como autopistas chiquitas”.

Es cierto que se tienen que cambiar las vías y poner mejores trenes, dice el exsecretario federal, pero ¡oiga!, cuando se habla de la posibilidad de conectar Salina Cruz, Coatzacoalcos y Mérida y a lo mejor, como usted dice, poner zonas económicas especiales, que le puedan servir a todo mundo, inclusive a las grandes empresas yucatecas que se reubiquen allá junto a un recinto fiscalizado, ¡órale!

“Estamos hablando inclusive de un ducto que en una de esas los grandes barcos gaseros de Texas, en lugar de llevar todo por el Canal de Panamá, se lo pasan por los ductos y luego se los llevan al Pacífico”.

Sí, en efecto, concluye Urzúa Macías, es un proyecto muy interesante y creo que es el que probablemente resulte, “porque como van las cosas, yo no veo que la refinería y el Tren Maya se terminen en este sexenio”. (Continuará).—