Elección en la Autamuady aún sin fecha definida debido a la pandemia

MÉRIDA, Yucatán.- Se aproxima la fecha para la renovación de la directiva sindical de la Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad Autónoma de Yucatán (Autamuady), pero por segunda ocasión se tendrá que aplazar por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Elecciones pospuestas

El cambio de dirigentes de la Autamuady, que lidera la maestra en derecho Sofía del Socorro Ayil Sierra, debió realizarse a mediados de mayo de 2020 pero no se hizo por la pandemia. Entonces, para que el sindicato no quedara acéfalo ni en estado de indefensión sus representados, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Junta de Conciliación del Estado, con base a las reformas de 2019, extendieron la toma de nota de la secretaria general Ayil Sierra y su directiva hasta nuevo aviso.

Hoy, la secretaria general informó que la Secretaría del Trabajo todavía no avisa si terminará la extensión de su cargo ampliado hasta el 31 de mayo próximo y lo prolongará un tiempo más hasta que haya condiciones para que convoque a elecciones.

Seis años en el cargo

Ayil Sierra lleva 6 años como secretaria general de la Autamuady, producto de una elección y dos reelecciones. Ya no puede reelegirse de nuevo por la prohibición de los estatutos sindicales. Su larga permanencia ya le trae problemas porque algunos socios interesados en la secretaría general la acusaron en redes sociales de que no quiere dejar el cargo, que tiene secuestrado el sindicato y que solo beneficia a sus allegados.

Motivos de la permanencia

Por lo anterior, convocó este martes a una rueda de prensa para explicar el motivo de su permanencia extendida, no es cuestión de ella, sino un mandato de la ley laboral federal que aplicó este criterio a más de 200 sindicatos del país que no pudieron renovar sus dirigencias después del 23 de marzo de 2020 por la pandemia. Y este fue el caso de la Autamuady.

Los estatutos de la Autamuady establecen que la elección debe de ser el 15 de mayo de cada dos años, el voto debe de ser personal, libre y secreto, por lo tanto deben de acudir a la asamblea electiva los 790 afiliados y las reuniones masivas están prohibidas en estos momentos debido a la pandemia. Por ello no convoca a la elección para no arriesgar a sus socios al contagio y porque las autoridades de salud y laboral no autorizan reuniones masivas.

"No me quiero eternizar ni tengo secuestrado al sindicato", enfatizó. "No me gustaría ser la causante del contagio de mis compañeros, muchos somos vulnerables. No por la desesperación de unos que tienen legítimo derecho a buscar un cargo sindical vamos a arriesgar a nuestra gente. Sé que mi período ya terminó, apenas las autoridades de salud y laboral nos den su aprobación convocaré a las elecciones", dijo Sofía Ayil.

Agregó que la mayoría de los afiliados saben de esta extensión de su cargo, respetan esta decisión de la autoridad y los desesperados son una minoría.

Informó que no pueden realizar una votación virtual porque no lo prevén los estatutos y las campañas políticas partidistas son muy distintas a las sindicales.

Logros en prestaciones

Sobre las quejas de que no cumple con las promociones de ascenso y prestaciones económicas y sociales, Ayil Sierra aclaró que el sindicato es un gestor que busca la mejoría de sus socios, pero quien otorga los beneficios es la Uady. En el caso de las promociones no se han dado porque la Federación no da dinero a la Uady para el cambio de categorías y en cuanto a las prestaciones enumeró varios logros en vales de despensa que pasó de $1,712 a $2,756 para todos, sean de base o eventuales, despensa de $425 a $700, ayuda de transporte de $190 a $500, y ayuda de renta que subió a $1,050.

La secretaria general de la Autamuady, quien estuvo acompañado de Erik Gabriel Gómez Tut, secretario de Trabajo y Conflictos, calificó de golpeteo interno y acusaciones sin fundamento.