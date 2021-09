Enojo cubano por una visita

Díaz Canel en las fiestas patrias de México, el motivo

La presencia en México del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, levantó indignación entre residentes cubanos que viven en Mérida.

Yamilet Rodríguez Benítez, una de las antillanas que organizó protestas en el Monumento a la Patria por la represión de julio en la isla, manifestó que como cubana de nacimiento y hoy mexicana por naturalización le ofendió, humilló y no fue justo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, opaque el grandísimo acto de Independencia, tradición muy respetada y querida por todos los mexicanos.

“Aunque yo no nací aquí, respeto y admiro mucho a cada mexicano y orgullosa festejo su Independencia”, comentó sobre la invitación de López Obrador al presidente cubano para que participara en la conmemoración.

Dijo que la situación que vive Cuba es causada nada más y nada menos que por su presidente impuesto, Díaz Canel, “porque ni derecho de elegir nos dieron. Asesinan a a mi gente solo por querer libertad y que se respeten los derechos humanos”.

“Los cubanos de la isla piden derecho a libre elección para poder salir de la miseria en la que los tiene el gobierno comunista. Quieren tener un futuro mejor. Y como respuesta Díaz Canel los mandó a reprimir, detener y encarcelar ante la cara del mundo”, añadió.

“Hubo pruebas, vídeos, fotos, anécdotas reales. El presidente de México, burlando todo eso, lo invita al grandioso festejo de la Independencia”.

Yamilet Rodríguez dijo que siente que es como una advertencia al pueblo mexicano y cree que AMLO no se tentaría la mano de hacer a México como Cuba.

“Lo que Cuba necesita es un gobierno como el del pueblo de Uruguay”, reiteró.

“A los cubanos, tanto en Mérida como en otras partes de México, se nos encendió la sangre, pero no salimos a la calle no por miedo, aunque nos amenacen con la famosa ley 35, sino por respeto al pueblo mexicano. No se puede opacar su fiesta de independencia, la respetamos y admiramos, ya quisiéramos nosotros poder festejar una fiesta de independencia en Cuba. Ante esto no quisimos hacer un show por respeto a su fecha, a su tradición, pero estamos dolidos y con coraje por la invitación al presidente cubano”, concluyó.— Joaquín Chan Caamal

“Lo que Cuba necesita es un gobierno como el de Uruguay”, afirmó la cubana Yamilet Rodríguez, quien reside en la capital yucateca. Como informamos, el presidente uruguayo, Luis Lacalle, reprobó la presencia en la cumbre de la Celac de los presidentes de Cuba y Venezuela porque en esos países no hay democracia.