Posible sanción a cuatro diputados, tema intrapartido

El voto dividido de los priistas por la iniciativa de la deuda del gobernador Mauricio Vila Dosal tuvo repercusiones en la dirigencia nacional del PRI, pues anteanoche su presidente nacional anunció, primero, que solicitó la expulsión de sus cuatro diputados que apoyaron esa propuesta gubernamental, y luego en horas de la madrugada cambió de opinión, y dijo que solo “llamaré a cuentas a esos diputados para pedirles una explicación”.

Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, afirmó que nada tiene que ver con esa decisión de su partido, que considera es algo muy aparte, porque no existe división alguna de su bancada, “algunos votaron distinto a otros, pero no es la primera vez, es parte de la libertad y respeto que existe” entre ellos, mas no significa que haya una fractura interna.

Lila Frías Castillo, una de las que serían llamadas a dar explicaciones, lamentó mucho esa situación, “más en estos momentos cuando alcaldes, diputados y todas las autoridades deben estar discutiendo cómo sacar adelante al Estado, al país, y no en asuntos políticos de partido”, y sobre todo lamentó que grupos misóginos en el PRI la estén agrediendo.

Ayer informamos que el Congreso del Estado rechazó el día anterior por la tarde, la solicitud del gobernador para contratar una deuda por 1,728 millones de pesos, pero en la votación cuatro de los 10 diputados del PRI votaron a favor, apoyando la petición del mandatario estatal de extracción panista, mientras los otros seis encabezados por su coordinador, Felipe Cervera Hernández, votaron en contra, y al final no se aprobó porque se necesitaban 17 votos y solo se lograron 14.

Cerca de la medianoche del mismo jueves Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, publicó en sus redes el siguiente mensaje: “Lo digo una vez más, el PRI debe estar comprometido con las causas de México, por ello jamás dudaré al hacer valer la confianza que los priistas depositaron en mí. No se permitirá una traición al pueblo yucateco y a la militancia priista”.

Agregó: “Dados los hechos en el Congreso de Yucatán y en acatamiento al Art. 61 de nuestros estatutos he solicitado a la Comisión de Justicia Partidaria inicie el proceso de expulsión de los diputados: Lila Frías Castillo Mirthea Arjona Martín, Luis Borjas Romero y Warnel May Escobar (los priistas que votaron a favor de la iniciativa del gobernador)”.

Segundo tuit

Pero más tarde ya en la madrugada, subió otro tuit en el cual expresó: “Llamaré a cuentas a los diputados y les pediré la explicación de sus actos que tienen que estar apegados a los estatutos”.

“El PRI tiene que tener militantes comprometidos con el pueblo yucateco y con nuestro partido”; ya no mencionó las expulsiones.

Al respecto, entrevistado en el Congreso del Estado, Cervera Hernández, como coordinador de la bancada del PRI, precisó que: “Son dos cosas diferentes, un tema es el de la bancada, donde siempre ha habido respeto hacia la determinación que cada uno tome, no es la primera vez, y no creo que sea la última vez que tomemos decisiones diferentes, así ha sido desde el principio de esta Legislatura”.

En cuanto a la parte política el diputado consideró que es un tema netamente intrapartidista que deberá resolver el Comité Ejecutivo Nacional del PRI porque “ni siquiera, por lo que he visto, es tema del comité estatal, ahí habría que esperar a ver. Lo que he visto en medios de comunicación, en redes sociales, es que el presidente nacional los estará convocando (a los legisladores priistas que apoyaron la iniciativa) a tener una reunión y demás”.

“Nosotros nada más estamos expectantes a la espera de ver qué van a resolver”, puntualizó.

Respeto

El legislador priista afirmó que “nada tuve que ver, en lo absoluto, y lo podrán ver ayer mismo en mi discurso, precisamente con eso cierro mi intervención ante el pleno, pidiendo específicamente al gobernador y por tanto a todos, el respeto siempre a la individualidad de cada uno de los 25 diputados que conformamos este Congreso”.

Cervera Hernández insistió en que se trata de un asunto de su partido, “hacia adentro de la bancada siempre ha habido ese respeto, repito el tema no es interno, no es un tema interno de la bancada, es el partido”.

Sobre las repercusiones que pudiese tener en el Congreso en cuanto a las fuerzas políticas, en caso de que expulsaran a sus compañeros, el priista respondió que: “en este momento y con toda honestidad eso resulta secundario, lo principal es que se aclare esta situación de cara a la sociedad, de cara al partido, pero sobre todo dejar en claro que hacia adentro de la bancada no existe ningún tipo de fractura”.

La diputada Lila Frías declaró que ella siempre está tratando de rescatar, buscar las cosas positivas de las situaciones, construir, y si por eso ahora el presidente de su partido quiere llamarla par a rendir cuentas, “al menos es la oportunidad de sentarnos a dialogar con el dirigente nacional, como militante, diputada y secretaria general que siempre he pedido el diálogo con la dirigencia nacional y estatal”.

“La discusión yo creo no debe estar en temas de partidos en estos momentos, menos de asuntos internos del PRI, los legisladores, alcaldes y demás autoridades debemos todos discutir nuestras propuestas para sacar adelante al Estado, al país”, afirmó.

La legisladora destacó que es una profesionista que siempre he trabajado, se preparó profesional y políticamente, con actitud constructiva, trata de ser positiva siempre; si al final su partido no lo toma en cuenta y considera por estas características debe estar fuera del PRI, lo asumirá, pero también defenderá sus derechos.

“Agradezco al presidente nacional de mi partido voltear a mirar a Yucatán, él es un dirigente que conoce la política yucateca y a los grupos políticos priistas, lamento que una decisión legislativa se convierta en una guerra de grupos políticos del PRI como parece ocurrir, eso es triste”, comentó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

De un vistazo

Críticas

La diputada Lila Frías lamentó que los grupos de su partido se manifiesten en forma destructiva, “las expresiones misóginas hacia mi persona, es muy triste que el PRI siga con esas ideas retrógradas, pero si eso no se detiene y no pueden conciliar, les recuerdo que tengo derechos como mujer que haré valer, no veo que se haga la crítica igual a los varones”.

Resolución

“He puesto experiencia personal, fui a contienda interna de mi partido en la peor etapa, y si con todo consideran que por posicionar a favor de Yucatán rompo los estatutos que dicen, lo asumiré pero me defenderé”.