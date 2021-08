Himno por un país más libre

Cubano usa su arte en protesta contra el régimen

Alex Puente es un cantante y compositor cubano que radica en Mérida, y al igual que miles que viven fuera de Cuba pide una mejor vida para sus paisanos.

Cada vez que hay una convocatoria para protestar contra el gobierno cubano, contra el régimen comunista, contra la crisis económica y contra la represión, se le puede ver en la calle gritando “vida y libertad”, “abajo el comunismo”.

Inspirado por la reciente manifestación espontánea del pueblo cubano el 11 de julio pasado y la violenta respuesta del gobierno de Cuba, Alex Puente escribió una canción que tituló “Cuba libre”, la cual ya es un himno en las protestas en Mérida.

Alex Puente indicó que pronto difundirá la canción, que interpreta junto al rapero yucateco Moy Muñoz, y la comercializará.

El músico relató, en reciente entrevista con el Diario, que él salió de Cuba cuando tenía 27 años de edad y su sueño fue triunfar como cantante.

“Mi infancia la pasé en Cuba, tuve la dicha de nacer en una ciudad muy hermosa que se parece mucho a Yucatán, que es la ciudad de Holguín”, manifestó. “Soy de una familia que tuvo posibilidades económicas porque mi padre era administrador de un almacén de alimentos propiedad del gobierno, él era parte del Partido Comunista, pero lo traicionaron por envidia, lo acusaron de un robo que nunca cometió y lo encarcelaron”.

Él nunca se metió en la política ni en nada relacionado con la revolución, dijo, porque estaba dedicado a su trabajo artístico, por lo que su preocupación era viajar por el mundo exponiendo su música y canto.

Artista cubano pide la libertad de su pueblo

Relata la traición que su padre vivió en la isla caribeña

El cantante y compositor cubano Alex Puente, quien apoya las movilizaciones contra el gobierno de la isla, relató que salió de su país a los 27 años para perseguir su sueño de triunfar como cantante.

Al salir de la isla, conocer otros países y comparar la vida en libertad es cuando se dio cuenta que el pueblo cubano está siendo explotado por el gobierno comunista.

“Aunque mi familia tenía posibilidades de vivir bien, de alguna manera siento que viví la cruda realidad de la crisis alimentaria en los años 90”, recordó. “Usé chanclas de cuero, comía picadillo de cáscara de plátano, lo que le decíamos la pizza de preservativo porque en vez de queso se usaba puro látex de condones para simular ese producto lácteo. A ese límite llegó el pueblo”.

“No es falsedad esa leyenda urbana, se puede ver en las redes sociales, que por allí existe sobre la pizza de preservativo”, relató.

Su manera de pensar totalmente diferente al de los revolucionarios lo llevó a buscar una vida diferente sin involucrarse en política. Se dedicó al canto. Tuvo la posibilidad de viajar y conocer varios países y es allí donde, comenta, se le abrió un poquito su mente y empezó a ver todo lo que hacía el gobierno cubano; es decir, la explotación de la gente.

El caso de injusticia que vivió y llevó a la muerte a su padre Alexis Puente ratificó que no podía estar de acuerdo con el gobierno comunista que cree que “desde que una persona despierta está cometiendo algún delito contra el sistema”.

“Mi padre era administrador de un almacén de alimentos, un cargo que equivale al de un gerente en cualquier otro país, era un local del gobierno donde estaba. Venía un ciclón muy fuerte que azotaría a Cuba y mi papá para resguardar los alimentos porque ese local era inseguro al ser de tabla roca, resguardó los alimentos con un vecino de alado y eso sirvió para que quienes lo envidiaban lo acusaran de robo”, relató.

“Los que querían el puesto abogaron contra mi padre, dijeron que estaba robando, pero no era posible si por muchos tantos años trabajó como administrador, sus números eran perfectos y todo estaba muy claro. No hubo dicho robo, lo enjuiciaron, no le creyeron y lo mandaron a la cárcel, aun cuando era parte del partido y había trabajado en forma impecable”, lamentó.

“A partir de ese momento confirmé las injusticias que hay en Cuba y me dije: ‘yo nunca vuelvo’. Y no he ido a la isla”.

Su padre purgó un año y cuatro meses en prisión. Se dedicó a fumar mucho en la cárcel, enfermó psicológicamente porque se sintió traicionado y totalmente indefenso porque no se pudo defender ni creyeron en su inocencia, hasta que murió.

“Cada vez que le hacían el juicio no le encontraban nada, pero tenía que seguir el proceso, el gobierno se pasó todas las leyes por el ‘arco del triunfo’ y lo mandaron a la cárcel”, explicó. “A lo mejor mi padre cometió el error de no avisar al gobierno del cambio de local, pero lo hizo porque siempre cuidaba los alimentos”.

“Lo malo en Cuba es que desde que te levantas, el gobierno cree que estás haciendo todo en contra de la revolución. Hay gente que trabaja en la papelería o algún otro negocio y no saben cómo ayudar a su familiar que pasa miseria y tiene que vender el papel o algo”.

“Siento que en el caso de mi padre fue un asesinato del gobierno y por ello alzo la voz cada vez que sea necesario”, indicó. “Mi pueblo ya llegó a un límite. Para que Cuba completa hiciera lo que hizo el día 11 (de julio) es que quiere un cambio”, reiteró. “Felicito a los que salieron a las calles a protestar, les doy las gracias por inspirarnos a los cubanos que estamos afuera del país, vamos a seguir esta lucha junto con ellos”.— Joaquín Chan Caamal

Alex Puente dijo que el ser humano es quien quiere esta libertad en Cuba porque el gobierno mantiene el control de todo.

“Aquí en México también hay un control del gobierno con el SAT, pero si tienes ganas de trabajar lo puedes hacer, si quieres poner un negocito también lo haces, puedes lograr tus sueños y muchos cubanos están llenos de sueños, pero no los dejan soñar en Cuba”, indicó.

“Tenemos que ir a otros países a trabajar y hacer lo que allí no te dejan. Si nos dejaran hacer lo que todos los cubanos hacen en el mundo, nuestro país crecería por dentro, pero no te dejan hacer nada para prosperar ni crecer económicamente”.

Se le preguntó si él ya cumplió su sueño fuera de Cuba, y respondió: “Nunca voy a lograr mis sueños por completo, cada vez que logro una meta, implanto otra, me voy a morir soñando. Y mi sueño de ahora es lo que muchos gritan: ¡la libertad! y este año lo vamos a lograr”.

Se le preguntó su opinión sobre por qué China y Rusia, que también tienen un gobierno comunista, son países prósperos y líderes mundiales, y Cuba no lo es.

“No me introduzco en los gobiernos, no me interesan los gobiernos, pero por algo les va bien, a lo mejor a los líderes se les adoctrinó bien, a lo mejor lo que pasó en Cuba fue que no funcionó la revolución, a lo mejor a este gobierno le quedó demasiado grande Cuba”.

Y cantó a capela algunas líneas de su canción Cuba libre: “no más sangre para mi Cuba, no más muertos en el Caimán, te lo está pidiendo un pueblo, que lo que quiere es respirar, y lo tienes ahogado”.

Cuba Libertad

El compositor cubano Alex Puente expresó su deseo de ver a su pueblo libre.

Llamado de unidad

“Tenemos que unirnos todos los cubanos del mundo para seguir siendo la voz de Cuba ante el mundo, pues ellos no pueden comunicar lo que les pasa porque les quitaron el internet, y todo lo que pueda comunicar la situación”, expresó.

Llamado de libertad

Alex Puente dijo que el ser humano es quien quiere esta libertad en Cuba porque el gobierno mantiene el control de todo, no permite el crecimiento ni la prosperidad de las personas, ni siquiera darte un pequeño gusto social o una libertad personal.