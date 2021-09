Inquietud rumbo al fin de año

El Congreso, ante un presupuesto muy poco holgado

En el Congreso del Estado se aplicaría un ejercicio presupuestal más apegado al tema de la austeridad, pues con lo que les dejó la anterior legislatura para terminar el año se ve muy complicado, declaró ayer Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo.

“Vemos con mucha preocupación el fin de año porque no hay un presupuesto lo suficientemente holgado, esto no significa que el Congreso no pueda funcionar de una manera satisfactoria, sino que tenemos que ampliar el tema de la revisión hacia los estados financieros de lo que nos dejaron y el ejercicio presupuestal que falta todavía por realizar”, agregó.

Revisiones

Entrevistado en el Congreso del Estado, en el marco de la instalación de las primeras comisiones permanentes, el también coordinador de la bancada panista dijo que en lo referente a la situación financiera del Poder Legislativo no le gustaría adelantar vísperas, se siguen haciendo revisiones no es un tema sencillo están haciendo el análisis administrativo de cómo se dejó.

“Es un tema tan delicado porque infiere, no un recurso propio sino del ciudadano y eso lo tenemos que tener mucho en consideración, se sigue haciendo el balance entrega-recepción, estamos en la revisión de los estados financieros por supuesto encontramos áreas de oportunidad en donde seguramente podremos hacer un ejercicio presupuestal pues mucho más apegado al tema de la austeridad”, indicó.

El diputado anticipó que, están tomando decisiones en el sentido de la austeridad que luego anunciarán, pues vemos con mucha preocupación el fin de año porque pues no hay un presupuesto lo suficientemente holgado.— D.D.M.

Y pese al panorama complicado que se les presenta en el aspecto financiero, el legislador afirmó que, está fuera de discusión el pago de aguinaldo de los trabajadores del Congreso y sus prestaciones, “absolutamente, lo que son derechos laborales están fuera de toda discusión, se tiene que cumplir no es algo optativo”.

Pero consideró el entrevistado que, se debe hacer un análisis profundo acerca de qué y en qué se gasta en el congreso, y tiene que ser un ejercicio permanente no solo en este inicio de legislatura, también con vista al próximo año.

“Creo que estamos alejados ya de los tiempos en los cuales había suntuosidad habían exageración en cuanto al gasto público que se realizaba, es de los tres Poderes del Gobierno, y hoy le toca al legislativo poner el ejemplo también al igual que lo ha hecho el ejecutivo y creo que estamos en días de ello”.