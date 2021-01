Investigadora aborda prácticas de los partidos

''El interés es mantenerse''

Los principios, valores y antagonismo de los partidos políticos no significa mucho en este proceso electoral de 2021, el interés principal de los partidos y políticos es mantener el poder y seguir en el juego político, opinó la doctora Leticia Paredes Guerrero, profesora investigadora del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Como siempre, recordó la académica y defensora de los derechos femeniles, en cada elección se ve el famoso efecto “chapulín” en el cual los políticos no favorecidos brincan de un partido a otro, pero ahora sorprende las extrañas alianzas de partidos que en el antaño fueron antagónicos.

Entrevistada sobre la primera participación política del clavadista olímpico yucateco Rommel Pacheco, quien se registró en el PAN como precandidato a diputado federal del Distrito 3, el cambio total de directiva de Movimiento Ciudadano estatal y la prevalencia de los principios partidistas sobre el interés personal, la antropóloga y doctora en cultura hispanoamericana dijo que hoy día el deseo de ocupar un cargo público rebasa los principios y valores de los partidos, porque el interés es mantenerse activo en la política.

“Les interesa más tener personajes populares para obtener votos y realizar alianzas nunca imaginadas que tener propuestas concretas”.

“Hoy los principios partidistas no significan mucho para los políticos. El propósito es unirse contra alguien y mantenerse en el juego político”, consideró.

“Desde que tengo memoria, los grandes enemigos políticos en Yucatán son el PRI y el PAN. Enterarse que se aliaron lleva a la reflexión ¿qué pasó con el antagonismo que tenía?, ¿no siempre fueron antagónicos?, ¿dónde están sus principios, sus propuestas, sus valores partidistas?, ¿dónde están los elementos que los hacía diferentes y los llevaba a una competencia política?”.

Para los políticos de estos tiempos lo importante es seguir dentro del espacio de poder político y para ello están los partidos políticos. Está por verse la reacción de los ciudadanos en esta elección, si los personajes que debutan en la política o cambian de partido logran convencer a la mayoría o su capital cautivo los va a legitimar. En esta elección del 6 de junio se verá la realidad si la ciudadanía se siente muy alejado del político o es cercano y le dará su voto.

En su opinión, la incorporación de personajes famosos a la política no es nuevo en Yucatán. Es una estrategia que usan los partidos desde elecciones anteriores como una manera de asegurar votantes a partir de la popularidad de deportista y artista. “Como aquellos tienen algún tipo de actividad que le asegura un cierto capital de personas y grupos, los partidos políticos al no tener otra propuesta mejor o no tener tanto capital político, los aceptan como sus candidatos”.

Los personajes famosos también ven una forma de participar de manera muy rápida sin tener una carrera política de años y ven un nicho de oportunidad ante la necesidad de los partidos de ganar una elección sin tener buenas propuestas para los ciudadanos.

La doctora Paredes Guerrero no ve algún interés exclusivo de aceptar a personajes famosos o a los “chapulines” para recibir dinero público. Al menos el financiamiento no estaría en primer plano de los partidos. Lo más importante es que no desaparezcan de la palestra política porque finalmente son una voz, una presión y pueden tener otro tipo de negociaciones, entre ellas la económica y la política.

“Le interesa ser una voz para negociar, establecer sus intereses y sus propuestas. Le interesa permanecer en la palestra de la discusión, porque puede criticar asuntos públicos, le hagan caso o no, pero están presentes. Por ejemplo, los partidos pequeños están porque inciden en el futuro del país, pueden cabildear, realizar alianzas para mantener el nada despreciable financiamiento público. Entonces, si ponen una figura que va a asegurar que mantendrá como partido político todo eso, pues lo aceptan”.

¿Cree que ofrecen contratos o algún beneficio económico a los famosos?, se le preguntó.

“No me atrevería a afirmarlo, no tengo elementos para decir sí o no”, respondió. “Lo dejaría en el beneficio de las dudas”.

Respecto al abordaje del grupo de Ivonne Ortega en Movimiento Ciudadano, la doctora consideró que son movimientos de los partidos políticos y los cambios totales de directivas tienen que ver con el vacío de propuestas y políticas reales. Tienen que ver con los cambios de intereses de grupo que busca un nicho donde expresarse y los partidos que están desprovistos de propuestas reales, los acogen.

“Ahorita vemos en la propaganda política que los partidos no reflejan realmente propuestas, ni siquiera respetan sus principios. Aún hay partidos que apuestan a denostar al contrario, siguen usando la frase ‘es un peligro para México’”, recalcó.

“Ese marketing de desprestigio es por la falta de propuestas que convenza a la ciudadanía, es más importante buscar un espacio para no salir de la palestra política, tiene que ver con el dinero público también, pero para los políticos es más importante el ejercicio de poder, tener poder político, tener una representatividad. En cambio si desaparece ya no puede tener ese poder, no lo puede demostrar ni puede realizar negociaciones ni tomar decisiones por el país”, indicó.

Sobre el cambio de políticos de un partido a otro, como se ve en el PRI y Movimiento Ciudadano en el Estado, la investigadora universitaria afirmó que siempre ha existido y se conoce como los famosos políticos “chapulines”, que van brincando de partido a partido. Son los políticos más desprovistos que solo ven por sus intereses personales y así estarán saltando de partido a otro en búsqueda de alguna posición. Para ellos tener un lugar en un partido no solo es para que satisfaga sus ansias de poder, sino es para que no lo saquen de la política.

“No es nuevo el fenómeno de los ‘chapulines’, siempre ha habido. En cada elección vemos que hay un reacomodo de los grupos políticos y al reacomodarse miran a ver si no satisfacen sus intereses se van en busca donde si lo obtengan”, dijo.

“Los partidos están siendo cascarones para los intereses de los políticos. En Yucatán ya sabemos quiénes son, no es necesario dar sus nombres. Ya estuvieron en varios partidos en distintas elecciones, regresan y se van, llevan su carrera política de partido a partido. Los volveremos a ver en las elecciones presidenciales de 2024 y en otras más, son los reacomodos que se dan”.— Joaquín Chan Caamal

