Juicio contra AMLO: Frena Yucatán invita a ese acto, hoy por la tarde

Frena Yucatán realizará hoy sábado un juicio ciudadano al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el parque de Las Américas a las cuatro de la tarde, en el área de la fuente.

Ricardo Mendoza Elizondo, vocero de Frena Yucatán, explicó que harán una representación de cómo la ciudadanía puede evaluar el resultado del presidente.

Esto será como una especie de representación de un juicio en el cual estará el acusado que será el mandatario, un defensor, los afectados y el juez, indicó.

El defensor estará leyendo las maromas que dicen en “las mañaneras”.

“Vamos a tener una parte acusadora que es el pueblo mismo y vamos a tener a la parte ofendida que es la patria, representada por una persona”, dijo.

“El defensor estará leyendo todas las irregularidades y todas las cosas que cuestionamos como ciudadanos, el público que nos acompañe formará el jurado ciudadano porque necesitamos que la gente entienda que debe de participar y debe cuestionar y debe observar el trabajo, en este caso del presidente”.

“La sentencia desde hace tiempo en Frena es que se vaya, no queremos a ese Presidente, no tenemos ninguna fe ni esperanza porque hay muchas organizaciones incluso civiles o pro políticas que hablan de un diálogo, de dar una oportunidad al presidente”.

“Nosotros como grupo ciudadano sabemos que no es la persona por su preparación, por su enfoque de izquierda como Venezuela que los mencionamos muy frecuente o como Cuba”, apuntó.

“Vemos que no es la persona que en un momento dado no enfocará los intereses de México. Comentarios que ha hecho como que las empresas produzcan pero no ganen mucho, que la gente se conforme con un par de zapatos, para qué quiere dos. Entonces esa pobreza no le corresponde, no es parte de la ciudadanía mexicana, no es parte del mexicano. El mexicano es trabajador, es emprendedor, etcétera.

Nosotros estamos totalmente decepcionados de que una persona así quiera ser representante de los mexicanos, dijo.

En el juicio ciudadano abordarán temas como el Tren Maya, “una obra que nadie pidió y que no tienen ninguna justificación, no hay ningún papel o documento que hayan presentado donde se diga que eso será de beneficio y por qué”.

Otro tema será la falta de apoyos al campo, al sector agropecuario y pesquero, así como el mal manejo de la pandemia, la falta de medicamentos y de vacunas.

Asimismo, el vocero de Frena Yucatán detalló que abordarán otros temas que no están inventados, que están viendo en notas publicadas y estudios de diferentes especialistas, y que como respuestas las mismas “maromas” que usan para contestar el por qué de esas barbaridades.

El dirigente invitó a las personas a que los acompañen en esta actividad de manera presencial o desde la cuenta de Facebook Frena Conaci Yucatán, donde harán trasmisión en vivo.

Esta actividad se realizará como preámbulo de un juicio ciudadano que se hará el domingo 21 de marzo en Ciudad de México.

“Toda la gente de Frena nos vamos a ir a Ciudad de México. Vamos a hacer una marcha del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, ahí se hará un megajuicio con participación de todos los estados”.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

Juicio Capital

El 21 de marzo en Ciudad de México se hará un juicio al presidente López Obrador.

Respuesta

El vocero de Frena expuso que esperan congregar de un millón a cinco millones de personas en la capital del país, porque decimos que con esos millones ya podemos formar una masa crítica según los especialistas para hacer presión más fuerte sobre los funcionarios públicos.