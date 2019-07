La CTM desaprueba a los candidatos que quieren liderar al PRI nacional

El secretario de Acción Política de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Juan Carlos Velasco Pérez, consideró que es muy difícil que los actuales candidatos a la presidencia nacional del PRI saquen a flote al partido y logren la unidad entre los militantes y sectores porque carecen de propuestas reales.

Dijo que lo que ve en este proceso interno es que se están pegando, se están insultando, se ven como adversarios no como compañeros de partido y así es muy difícil que el ganador y los perdedores se sumen al trabajo partidista y que convoquen a la unidad.



Los candidatos que compiten por la presidencia nacional del PRI son la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, el gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas y la abogada veracruzana Lorena Piñón Rivera.

No se ven como compañeros

“Es el grave riesgo de una elección interna, ya no se ven como compañeros sino como adversarios y cuando no nos ofendemos las cosas terminan bien, pero cuando se andan mentando la madre, se acusan de ladrones y exponen todo lo malo, no creo que después los tres nos convoquen al trabajo y la unidad”, indicó.

“No creo que este proceso termine muy bien y acepten que el que perdió se ponga a trabajar con el que habló mal. Ese es el problema de las descalificaciones. Yo en lo particular no soy de la idea de las descalificaciones sino de las propuestas reales, así se piensa en la CTM.

Ojalá que rectifiquen y en el debate del día 7 hagan propuestas alcanzables”.

Voto en libertad

Velasco Pérez dejó en claro que la CTM no tiene candidato y cada quien votará en libertad. Incluso, dejó entrever que la CTM dejó de ser una organización cien por ciento priista.



“Yo soy priista de convicción, pero esa gente (se refirió a los cientos de trabajadores reunidos en el Siglo XXI para la asamblea ordinaria de la Federación de Trabajadores de Yucatán) no puedo saber por quién vota”, señaló. “La CTM quiere escuchar el compromiso de cada candidato con las mujeres trabajadoras, con los jóvenes, con los sectores, con los sindicatos, queremos saber a qué se van a comprometer, qué van a hacer por el sector obrero porque en la actualidad no tenemos ningún diputado”.

Nuevo sindicato Catem

El directivo cetemista también se refirió al nuevo sindicato Catem. Negó que la CTM pierda sindicatos o afiliados por el surgimiento de esta Federación, vinculada al partido Morena, y afirmó que la CTM no va a desaparecer ni a morir.



“Que pena que perdió el PRI, pero la CTM vive por su acción sindical, por velar por el mejoramiento de sus trabajadores”, afirmó. “La CTM es institucional, mantiene un trato respetuoso y constante comunicación con el Presidente de la República”.

Reconocimiento a Mauricio Vila

Recalcó que lo mismo ocurre aquí en Yucatán donde valoran el trabajo del gobernador Mauricio Vila de generar confianza en los inversionistas para que generen muchos empleos y mejor pagados.



“Yucatán está llamado a ser la entidad número uno en inversiones en el sureste y eso hay que cuidarlo”, subrayó. Tienen un buen clima laboral, no hay huelgas como dijeron los compañeros, por ello hay que tener cuidado con el Catem, que está creando incertidumbre al entrar a empresas donde ya hay sindicato y un contrato colectivo de trabajo. Si sigue así, si sigue creando tres o cuatro sindicatos por empresa, si sigue ofreciendo más de lo que puede cumplir la empresa, van a perder empleos y llevar al cierre de negocios”.



Velasco Pérez afirmó que para la CTM no es ningún problema ni riesgo el Catem, pero para el ámbito laboral si lo es porque está generando incertidumbre y falsas expectativas entre los trabajadores.- (Por Joaquín Chan Caamal).