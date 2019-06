Liliana Ochoa Muñoz llegó a tomar posesión del Tribunal Unitario Agrario número 34 en sustitución de Antonio Betancourt Sánchez.

La nueva magistrada fue recibida por representantes de los 30 ejidos que desde hace 10 días tomaron las instalaciones del tribunal.



Atención personal, revisión de los casos, apego a la ley y certeza ofreció la nueva magistrada.



Dijo desconocer a fondo los antecedentes que dieron pie a relevar a Betancourt Sánchez, pero anticipó la revisión de todos aquellos casos en que existan controversias.



“Trabajar bien, con apego a la ley y mucho; quien no me aguante el ritmo no tiene nada que hacer en este tribunal” anticipó la magistrada Ochoa Muñoz.- (Por Emanuel Rincón Becerra).