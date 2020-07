Lista la terna de aspirantes para el Inaip

Dictamen a favor de homologar la Ley de Educación

Las integrantes de la terna para elegir a la nueva Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales son Graciela Torres Garma, expresidenta del Sistema Estatal Anticorrupción; María Gilda Segovia Chab, mayahablante oriunda de Tixcuytún, Tekax, y Zayuri Valle Valencia, de quien se informó fue funcionaria del Ayuntamiento de Mérida.

Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN, señaló que casi todas las candidatas que comparecieron tienen un título de postgrado y tenían el mérito para ser consideradas como comisionadas, pero la LXII Legislatura se tiene que sujetar a lo que la ley mandata en estos casos, y solo pueden elegir a una.

En el punto de asuntos generales, Alejandro Cuevas Mena diputado del PRD y presidente de esta comisión, pidió a la Secretaría General distribuir la primera entrega de los informes individuales de 2020 de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), que contempla la cuenta pública de 2019, la cual estará a disposición de las y los diputados para su consulta.

Respecto al dictamen de la nueva Ley de Seguridad Vial, en la sesión de la comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura que preside Lila Frías Castillo, diputada del PRI, ésta recordó que el objetivo es establecer las bases del Sistema Estatal de Seguridad Vial, como instancia de coordinación entre el Ejecutivo estatal y los municipios, para prevenir y reducir las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por siniestros de tránsito en el territorio del estado.

Ese dictamen precisa en sus artículos transitorios que como parte del sistema se deberá instalar, a los 30 días posteriores a la entrada en vigor del decreto, se deberá crear e implementar el Observatorio de Seguridad Vial del Estado.

Por otro lado, entre señalamientos como el de que es una “enorme carta de amor”, pero sin recursos para hacerla realidad, se emitió ayer el dictamen favorable para aprobar la nueva Ley de Educación que presentó el gobernador Mauricio Vila Dosal, a fin de homologarla a la de la Federación.

También ayer, la Diputación Permanente sesionó para convocar a un periodo extraordinario el viernes próximo, a las 11 horas, y desahogar al menos 10 asuntos entre iniciativas de reformas de leyes, solicitudes de crédito de ayuntamientos y el nombramiento de la nueva comisionada de transparencia.

Janice Escobedo Salazar, diputada del PRI y presidenta de la Diputación Permanente, informó que consideran importante que sean discutidos y aprobados en el segundo período extraordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de esta Legislatura, los siguientes asuntos:

Dictamen de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal por el que se autoriza al Ayuntamiento de Mérida contratar un empréstito de $400 millones; otro a Progreso, de $36 millones, y uno más a Umán, de $10 millones, así como dos dictámenes de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública para hacer reformas al Código Penal del Estado, por delitos susceptibles de ser cometidos por personas morales y delitos contra el medio ambiente.

Otro dictamen de la Comisión de Cultura Física y Deporte, por el que se reforma la ley en esta misma materia en lo referente al tema de inclusión; uno más de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para cambiar la Ley de Gobierno y el Reglamento del Poder Legislativo, a fin de hacer sesiones a distancia, por internet.

Los otros dictámenes son de la Comisión de Salud y Seguridad Social por reformas a la Ley para la Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, y a la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, y la Ley de Salud; uno más de la Comisión de Puntos Constitucionales en materia electoral, y otro de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, para nombrar a la nueva comisionada del Instituto de Transparencia.

Antes de la sesión de la Diputación Permanente, en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología se emitió por unanimidad el dictamen de la nueva Ley de Educación, enviada por el gobernador, que se armoniza con las reformas federales en la materia y cuenta con 24 modificaciones derivadas de observaciones de los diputados. En la discusión, antes de emitir el dictamen, Milagros Romero dijo que está a favor y lo aprobará, pero está consciente de que se trata de “textos preciosos”. Es bueno que se plasme el respeto y la garantía a los derechos de los alumnos, con innovaciones; es una “carta de buena intención”, una “enorme carta de amor”, pero muy difícil de cumplir, “porque sabemos no hay los recursos suficientes para hacerlo”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Sin pertenecer a esta comisión, pero haciendo valer su derecho a voz, Miguel Candila Noh, diputado de Morena, anticipó que votaría en contra, porque no cumple su homologación por completo, hay varios aspectos de la ley federal que no se incluyen en esta nueva ley y por eso presentó una nueva iniciativa, pero no fue incluida en el dictamen, aunque su compañera de bancada Fátima Perera Salazar sí voto a favor.

Luis Aguilar Castillo, de Nueva Alianza y presidente de esta Comisión, recordó que el objetivo de la ley es regular la educación impartida en el estado, por las autoridades locales, organismos descentralizados, municipios y particulares, la cual se considera un servicio público y estará sujeto a la rectoría del estado, en términos de la Constitución Política de México.