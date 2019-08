Los presidentes de las comisiones de Energía de las cámaras de Senadores y de Diputados, y del Consejo Coordinador Empresarial de México, Armando Guadiana Tijerina, Manuel Rodríguez y Roger González Lau, respectivamente, expresaron su confianza que de hoy al martes se eliminen las trabas que afectan la puesta en operación del ducto de Texas, Estados Unidos, a Tuxpan, Veracruz, y se abra la válvula para el abasto del gas natural que requiere principalmente el sureste del país y se logre el objetivo presidencial de tener un crecimiento económico del 4%.

Aspectos de la rueda de prensa que ofrecieron los presidentes de las comisiones de Energía de la cámara de Senadores, de Diputados y del Consejo Coordinador Empresarial de México, Armando Guadiana Tijerina, Manuel Rodríguez y Roger González Lau, respectivamente, este jueves 22 de agosto de 2019, en Mérida, Yucatán.- (Foto: Valerio Caamal Balam)

En rueda de prensa previo a la instalación de las mesas de diálogo sobre gas natural y energía eléctrica que se realizará hoy y mañana en Mérida, los participantes en el encuentro con los periodistas dijeron que este análisis procurará arrojar soluciones a los problemas de desabasto de gas natural y electricidad eficiente porque participan personajes que saben, conocen y tienen propuestas de solución.



El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, dijo que el crecimiento económico sólo se puede dar si hay condiciones adecuadas, si hay suficiente abasto de gas natural y energía eléctrica porque la energía es el principal insumo para atraer inversiones a México. Incluso, la iniciativa privada está dispuesta a invertir en infraestructura para aumentar la capacidad de abasto de estas energías y lograr el crecimiento económico estimado del 4%, pero reconoció que esta muy lejos de alcanzar esa meta presidencial.

López Campos señaló que si se destraba la negociación de la entrega del ducto de Texas, Yucatán podrá recibir casi de inmediato mayor volumen de la molécula de gas natural por medio del ducto de Mayakán porque habrá gas disponible. Sin embargo, la solución definitiva para la península de Yucatán es que alguien construya el ducto de 16 kilómetros que enlace a Mayakán.

La de Mérida es la primera de siete reuniones que hará este grupo de diálogo en el país para analizar las distintas situaciones y proponer soluciones.

El senador cohauilense Armando Guadiana calificó como una vergüenza que la Península no tenga disponibilidad de gas natural cuando está cerca de los grandes productores como Campeche, Tabasco y Veracruz.

“Me duele que haya pasado tantos años y no tengan esos hidrocarburos, es una vergüenza que no tengan ductos ni una red de distribución ni la generación de electricidad ni precios competitivos”, señaló. “Hace 30 años llegó el gas natural al noreste del país y se desarrolló la industria, luego se dotó al Bajío y también hubo desarrollo. Conozco empresas extranjeras que pondrían una planta sin costo para el gobierno, pero no se ha hecho por trabas. Hay intereses de grupo que debemos combatir para resolver los problemas que afectan la industria de la energía”.

El diputado Rodríguez también ofreció sumar esfuerzos para resolver de fondo las trabas del abasto de gas natural que redunde en el precio de la electricidad.

“sabemos que hay un reto muy grande y estamos dispuestos a colaborar en las soluciones para que mejore el desarrollo económico”, afirmó. “Yucatán inspira al sureste y debemos trabajar para superar los retos”.- (Por Joaquín Chan Caamal).