Milagros Romero y Silvia López renuncian a Movimiento Ciudadano

''Por desacuerdos''

El “PRI toma al abordaje a Movimiento Ciudadano como si fueran corsarios ante una embarcación”, afirmó ayer Silvia López Escoffié al anunciar su renuncia a este último partido, junto con su compañera diputada Milagros Romero Bastarrachea, y declararse ambas desde ayer legisladoras locales independientes.

“Nos ofrecieron diputaciones plurinominales y lugares en la dirigencia estatal para quedarnos, pero no estamos en subasta, no nos vendemos, solo querían que nos quedemos a validarlos, pero no nos prestaremos a eso”, afirmó Milagros Romero.

“Los motivos (de sus renuncias) son evidentes. Una servidora, así como mi compañera legisladora, Milagros Romero Bastarrachea, desde un principio no vimos con buenos ojos la integración de Ivonne Ortega Pacheco a Movimiento Ciudadano”, afirmó Silvia López.

En conferencia de prensa que ofrecieron ambas legisladoras en lo que hasta ayer eran oficinas del MC en Yucatán y ya dejaron de serlo (es propiedad de Silvia López) para significar su separación de ese partido, además de dar lectura a sus renuncias, retiraron de sus blusas sus respectivos pines de ese instituto político para dejarlos sobre la mesa.

“Con esto me desligo de Movimiento Ciudadano”, expreso Silvia López.

Por la mañana colaboradores de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco hicieron llegar a este medio un comunicado, en el cual se anunció que en sesión de la Comisión Operativa Nacional de MC se aprobó el nombramiento de una Comisión Operativa Provisional para Yucatán encabezada por la expriista Vida Gómez Herrera, de lo que informamos en nota aparte.

Silvia López declaró que la decisión de abandonar MC fue por desacuerdos con la directiva nacional, desde donde ayer mismo por la mañana se anunció que cambiaban a su representación, designando a un grupo de expriistas, a los cuales se les considera afines la exgobernadora Ivonne Ortega.

“Movimiento Ciudadano es un proyecto político que iniciamos de cero en Yucatán hace siete años, fuimos la voz de la ciudadanía en los institutos electorales, cabildos y Congreso del Estado”, dijo.

“El resultado de este trabajo limpio y de frente a la sociedad es haber alcanzado con trabajo y esfuerzo tres alcaldías, 30 regidurías en 13 municipios, estructura en decenas de municipios, uno de los padrones de afiliación más grandes de Yucatán, sobre todo el apoyo y confianza de miles de ciudadanos que se siente representados por lo que hasta hoy era MC”.

Luego de agradecer el apoyo de los simpatizantes de este partido, su hoy exdirigente, quien hasta hace unos días hablaba bien de la exgobernadora, señaló que “como es de conocimiento público, el historial político de Ortega Pacheco es repudiado por la inmensa mayoría de la comunidad yucateca porque personifica uno de los episodios más importantes de corrupción en el Estado”.

La diputada aclaró que tras su nombramiento e ingreso a este partido, “en aras de rescatar el trabajo que habíamos hecho, ofrecimos quedarnos en Movimiento Ciudadano, siempre y cuando pudiéramos seguir con la responsabilidad de blindar y trazar el camino de los esfuerzos hacia un Yucatán mejor, como siempre lo hemos hecho; no obstante, lo anterior no ocurrió, hoy el PRI toma al abordaje a Movimiento Ciudadano como si fueran corsarios ante una embarcación”.

“Aunque nos ofrecieron posiciones en la directiva del partido y cargos plurinominales, nosotras no claudicamos y nos mantuvimos firmes en el proyecto de darle a Yucatán un instrumento que verdaderamente representa a la gente. Por esa razón no podemos quedarnos a validar lo que siempre hemos combatido y seguiremos combatiendo, la corrupción y la mentira”, añadió.

Silvia López anunció que ante esa situación, “oficialmente nos declaramos diputadas ciudadanas independientes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado”.

En un mensaje a las maestras de estancias infantiles, a la comunidad de la diversidad sexual, a las agrupaciones feministas, defensores de derechos humanos, mototaxistas, cerrajeros, ejidatarios y a la ciudadanía en general, la diputada dijo que aquí están y seguirán trabajando por ellos desde el Congreso del Estado, “porque no necesitamos un membrete para hacerlo”.

“Sabemos que se avecina un proceso político y desde meses atrás hemos construido decenas de candidaturas, a las candidatas y candidatos les decimos que no dejen de trabajar como lo han venido haciendo, confiamos en que sigan representando las causas justas y que no defraudarán a la gente”.

“Sepan que tienen toda la libertad para quedarse o irse, pero será la ciudadanía quien evaluará si se sienten representados o no por este proyecto político”, indicó.

“Todos quieren que su partido crezca, pero no a costa de perder la mística y la congruencia, nosotros combatimos siempre la corrupción, la mentira y la simulación, la gente está harta de este tipo de decisiones utilitarias, nosotras no lo podemos validar, se nos conoce por ser firmes y dignas y así seguiremos”, puntualizó.

Ambas legisladoras sostuvieron que no se sienten traicionadas por el MC, pero no se cumplieron los acuerdos que establecieron cuando llegó Ivonne Ortega a ese partido, no les cumplieron la palabra empeñada, les negaron mantener la directiva y se la entregaron a expriistas de la exgobernadora, por eso decidieron retirarse.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Diputadas MC

Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea anunciaron su renuncia al MC.

Independientes

Se declararon diputadas ciudadanas independientes.

Razones

En sus escritos de renuncia a MC, en la parte medular las diputadas expresan: “… en virtud de los acuerdos recientemente tomados manifiesto que la visión y objetivos, que en un principio me hicieron integrarme a este instituto político, hoy no me representan y por lo cual no me permiten quedarme a validar lo que siempre combatimos”.