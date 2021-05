Morena ganará la mayoría en el Congreso, afirma analista

La campaña, desde la óptica de Roy Campos

Morena y sus partidos aliados obtendrían la mayoría simple en la próxima Cámara de Diputados, aunque aún tienen una pequeña posibilidad de alcanzar la mayoría calificada, afirmó ayer el director de Consulta Mitofsky, Roy Campos.

Los seguidores del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador podrían ganar ocho o nueve gubernaturas de las 15 que están en juego, con lo que Morena se convertiría en el partido con más territorio gobernado, añadió.

Al participar en la segunda y última jornada del 10o. Foro IMEF Yucatán 2021, Roy Campos, especialista en encuestas y estudios de opinión, dijo que como están las cosas hasta ahora se espera que Morena, por sí mismo, obtenga 220 o 221 diputados en los comicios del 6 de junio, lo que no es suficiente para tener la mayoría simple, que requiere 251 diputados. Hoy tiene 252 y tuvo hasta 256 en algún momento.

“La pregunta es si López Obrador; es decir, Morena, más sus partidos aliados, podrán obtener esos 251 escaños, lo que les daría la mayoría simple, y parece que sí los van a tener”, dijo. “La estimación es que entre todos alcancen de 308 a 320 o 325 diputados”.

“¿Qué significa esto?”, preguntó.

“Que el gobierno podrá nombrar funcionarios y cambiar leyes, pero no la Constitución. Para eso se requieren 334 diputados y esa posibilidad, en este momento, faltando días para la elección, es todavía baja para Morena”, explicó.

Mayoría calificada

Según las encuestas, hay un 34 por ciento de probabilidades de que los diputados de ese partido y sus coaligados lleguen a la mayoría calificada y un 66 por ciento de que no lo haga. Es decir, los momios están dos a uno a que el presidente no logra la mayoría calificada. Todo dependerá un poco de lo que se mueva al final de la campaña”.

Roy Campos fue el último orador de la jornada de ayer, que se transmitió totalmente “online”. Su intervención estuvo moderada por el presidente nacional del IMEF, Ángel García-Lascurain Valero.

Elecciones para gobernador

Según el director de Consulta Mitofsky, en las elecciones para gobernador, Morena lleva ventaja en cuatro estados, en otros cuatro está arriba, pero los resultados podrían ser inciertos, y en tres más está prácticamente empatado.

“Es decir, Morena puede ganar ocho o nueve estados de 15, pero lo que ganen es ganancia, porque crecerá mucho en territorio gobernado y será el partido que más estados gobierne”.

Morena tiene una ventaja clara en Baja California, Colima, Nayarit y Tlaxcala, “donde parece que ganará”.

El PAN, por su parte, tiene ventaja en Baja California Sur y Querétaro.

Resultados inciertos

En otras entidades Morena y sus aliados tienen ventaja, pero ya no se tiene tanta certidumbre, “pueden pasar muchas cosas”, dice Roy Campos.

Es el caso de Michoacán, Sinaloa, Guerrero y Zacatecas.

En esta misma situación se encuentra el PAN en Chihuahua, “donde su candidata va bien, pero se está peleando con el gobernador, entonces hay incertidumbre”.

Otro caso similar es Nuevo León. Movimiento Ciudadano, con Samuel García, está cerca del candidato del PRI y entre ellos está la pelea.

Estados muy peleados

Hay otros tres estados muy peleados, de acuerdo con el especialista.

Uno es Campeche, donde la elección está entre tres: Layda Sansores, Eliseo Fernández y Christian Castro. “Cualquiera puede ganar”.

También están competidos los comicios en San Luis Potosí y Sonora, “donde Morena tenía ventaja clara al principio, pero se cerró con los acontecimientos recientes”.

Al referirse a la campaña electoral, Roy Campos dijo que “ésta es muy pobre en calidad, en contenido, en propuestas y en debate y muy rica en ataques, en polarización”.

Narrativas entorno al presidente

“Estamos viviendo una campaña intensa en dos bandos. Entonces se arman dos narrativas alrededor del presidente. Una que dice que éste puede hacer lo que quiera, porque tiene que corregir el pasado, que es una narrativa válida”.

Otra narrativa dice: “no, lo que haga el señor debe hacerlo porque hay un futuro que se debe construir, no se debe ver hacia atrás, sino hacia adelante. También es una narrativa válida”.

“El asunto es que la narrativa del pasado siempre apela al sentimiento y la otra requiere hablar de la necesidad de un país estructurado, que venga inversión extranjera y cosas de ese tipo y sus autores dibujan un mapa que el votante normal no ve, en tanto la otra narrativa sí la ve, es fácil de entender”.

“Y es que es muy fácil mostrar imágenes de por qué debo destruir el pasado —fotos de Lozoya (Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex) y de funcionarios corruptos— provocando que la gente diga: no quiero que regresen”.

Discurso de la destrucción del pasado

El discurso de la destrucción del pasado es más fácil que el de la construcción del futuro, señala Campos. “Éste requiere defensores, porque es muy difícil venderlo”.

De cualquier modo, añadió, estos dos discursos polarizan a los ciudadanos. “La campaña de 2021 se ha restringido a que unos piden voto de apoyo a AMLO, independientemente de que digan para qué, y otros dicen voto contra AMLO, sin tampoco decir para qué”.

Polarización y violencia

Esta polarización trae violencia y por eso necesitamos hacer una narrativa incluyente, afirmó.

“Hoy la narrativa es de malos contra buenos, ricos contra pobres, conservadores versus liberales. ¿No se podrá integrar una narrativa que incluya a todos, pero articulada creíblemente, que todos se vean en esa narrativa, que no se pongan de un lado o del otro?”

Lo que pasa, respondió, es que para lograr esa narrativa se requiere el surgimiento de “un líder atractivo, no a los empresarios o a los académicos, sino atractivo al electorado, que conecte con él y construya la narrativa incluyente, para salir de esta polarización”.

Sin embargo, señaló, “hoy no tenemos a ese líder, ni me lo mencionen porque no existe o por lo menos no se ve, a lo mejor existe, ojalá, pero no se ve”.