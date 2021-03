Nueva titular de lo Contencioso en órgano electoral

Polémico nombramiento

Por fin, en un segundo intento, con solo un voto en contra y seis a favor, fue designada ayer Ana Lilia Hernández Calderón como titular de la Unidad de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (Iepac).

El nombramiento se dio en medio de una discusión sobre el desdeño y menosprecio a la capacidad del personal del Iepac.

En la misma sesión extraordinaria a distancia los consejeros electorales también aprobaron el acuerdo por el cual se confirma que en este proceso electoral sólo habrá un candidato independiente: Gerardo Daniel Duarte Sánchez, quien irá sin partido por la alcaldía de Valladolid.

Aunque a fines del año pasado se les otorgó la calidad de aspirantes a candidaturas independientes a las planillas encabezadas por Willei Filiberto García Acevedo, Efrén Uicab Noh y a Duarte Sánchez, quienes buscaban contender por las regidurías de Hunucmá, Kanasín y Valladolid, respectivamente, al final solo el último cumplió todos los requisitos.

En el caso de la nueva funcionaria, como estaba previsto María de Lourdes Rosas Moya, como consejera presidenta, presentó la propuesta, la cual fue cuestionada por el consejero Jorge Vallejo Buenfil, no porque Ana Lilia Hernández no cumpliera los requisitos, sino por la opacidad.

Vallejo Buenfil dijo que fue principalmente sin fundamento o motivación. El consejero anticipó que votaría en contra, no porque la propuesta no sea la adecuada, sino por la forma en que se presentó. A su juicio, no fue la correcta porque el pasado 29 de enero fueron convocados a una sesión en la cual la presidenta presentó una candidata al cargo distinta y ni siquiera explica o fundamenta por qué decidió cambiarla.

“Todos los actos como autoridad y en lo individual de los consejeros tienen carácter de interés público, y no encuentro un sustento legal, menos la motivación, que permita que una primera propuesta pueda ser modificada”, indicó.

“Pareceríamos, como dice el refrán, candil de la calle y oscuridad en la casa, porque mucho se ha hablado en este consejo sobre el empoderamiento de la mujer, la lucha por sus derechos, pero para designar a la nueva titular de esta Unidad no se volteó a ver al interior de este instituto. Se salió a buscar propuestas y perfiles sin plantear y promover ese espacio para las mujeres de esta misma institución”, afirmó Vallejo.

“Dijeron incluso que no había aquí adentro (en el Iepac) quienes cumplieran el perfil. Eso entraña violencia, desestima a las de aquí, donde hay perfiles de quienes incluso llegaron a la recta final en la selección de consejeras, lo que demuestra su preparación, que aquí fue desdeñada. Se ignoró la riqueza que tenemos en el personal de esta institución”, indicó.

Las consejeras Alejandra Pacheco Puente y María del Mar Trejo Pérez, al responderle a Jorge Vallejo, coincidieron en señalar que la propuesta de la presidenta no representa desdeñar la capacidad del personal de la institución.— David Domínguez Massa

María de Lourdes Rosas afirmó que además a ella le manifestaron que no les interesaba ese cargo.

Finalmente, al someterse a votación, se aprobó con seis votos a favor y solo el de Vallejo Buenfil en contra la designación de Ana Lilia Hernández.

Antes de llegar a ese punto, también se aprobaron las designaciones de Maribel Vanessa Ávila Canul y Sugey Marlene Peña Puerto como consejeras electorales suplentes del Consejo de Hunucmá, así como a Georgina Monserrat Flores Angulo, Heidy Espina Pat, Esmeralda Pérez Pech y Karen Mariel Chi Sánchez como propietaria y suplentes, respectivamente, en Kanasín.

Se aprobó de igual forma dejar sin efectos la designación de un consejero electoral propietario del Consejo Municipal Electoral de Huhí, cuya vacante será ocupada por el consejero electoral Darvi Octavio Chi Huchim.