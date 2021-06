Nuevo grupo juvenil

Con presencia el Ateneo Nacional de la Juventud

Dos semanas después de rendir protesta de manera virtual, Irving Humberto Mena González recibió anteayer su nombramiento como presidente de la asociación Ateneo Nacional de la Juventud A.C. Capítulo Yucatán “Elvia Carrillo Puerto”.

“Me siento muy contento y muy emocionado con esta responsabilidad y por ser el fundador del Ateneo de la Juventud en Yucatán”, dijo al joven, entrevistado antes de recibir el nombramiento de parte de Alejandro Alba Vargas, presidente nacional de la asociación.

Irving Mena, maestro en Juicios Orales por el Centro Universitario República de México, informó que el Ateneo Nacional de la Juventud surgió hace 10 años en Ciudad de México y a la fecha, incluyendo a Yucatán, ya cuenta con 16 capítulos en diferentes estados.

El objetivo, dijo, es que la juventud se organice y empodere y que tenga espacios seguros donde pueda desenvolverse y ser uno mismo.

“Lo que busca básicamente el Ateneo es que las juventudes nos consolidemos en un ámbito político y social, pero es importante mencionar que la agrupación no es parte de ningún partido político”.

Sin embargo, aclaró que, si bien es apartidista, el Ateneo no es apolítico y que incluso creo una Agenda Joven que presentó a varios candidatos y candidatos en la pasada contienda electoral, pero que lamentablemente fue ignorado.

Fuera de los políticos, señaló que han recibido buena respuesta de parte de otros jóvenes.

Labor

Irving compartió que desde antes ya realizaba labores sociales relacionadas con mujeres, comunidad LGBT y el cuidado de los animales.

Fue a partir de sus acciones que el Ateneo de la Juventud Capítulo Oaxaca lo invitó a intervenir en una campaña para prevenir el abuso sexual en niñas y adolescentes, y de allí el presidente nacional le preguntó si le gustaría ser fundador del Ateneo en Yucatán.

Además de Mena González, integran la directiva Violeta Olivas Ramos, vicepresidenta; Jessica Poot Mendoza, tesorera, y Maylín Grajales Soberanis y Lucero Luna Zenteno, como vocales.

Entre sus primeras acciones está el lanzamiento de la convocatoria para que más jóvenes se integren a la asociación, que tiene como fin construir ciudadanía en personas jóvenes para consolidar un México más democrático.

Asimismo, señaló que promoverá que el término de juventud, tal como ya estableció la ONU, no es de 18 a 29 años, sino que cualquier persona que se sienta joven es una persona joven pues no hay un rango de edad para la juventud.— IVÁN CANUL EK

“Desafortunadamente, las leyes mexicanas y los institutos nos cierran a una determinada edad por cuestiones de estadísticas; sin embargo, en el Ateneo Nacional de la Juventud la juventud abarca muchos aspectos”.

En su calidad de presidente también dio a conocer su postura sobre las declaraciones del titular de la Secretaria de Salud de Yucatán de que los jóvenes son los principales responsables del aumento de casos de Covid-19.

“Las juventudes tenemos que salir a trabajar, somos agentes activos, necesitamos trabajar y no nos podemos quedar en nuestras casas, necesitamos tomar el transporte público, necesitamos muchas cosas y eso está en las manos del gobierno”.

Mena González exhortó a la sociedad a creer en las juventudes. “Nos enfrentamos con el ‘adultocentrismo’ en el cual nos dicen: No, es que no tienes experiencia; no, es que eres muy joven…’ Esos son los problemas que enfrentamos y que vamos a vencer con personas expertas”

El acto también contó con la participación del doctor Paulino Dzib Aguilar, director de la Clínica de Justicia Terapéutica de Yucatán.

Más informes sobre la nueva agrupación en la página de Facebook: Ateneo Nacional de la Juventud- Yucatán.

De un vistazo

Integrantes

Convocatoria

