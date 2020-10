Piden el cese de su líder

Confirman una convocatoria en la Central de Abasto

Comerciantes afiliados a la Unión de Mayoristas de la Central de Abasto local planean destituir a la directiva que encabeza Paulino Hernández, por avalar la cesión del terreno donde se construyen nuevas sedes de las escuelas normales en Mérida.

Según informó el actual líder, sabe que un grupo de esta agrupación civil emitió una convocatoria para destituir su directiva porque como presidente dio su voto a favor de la cesión del terreno que ocupó el Tianguis del Automóvil y ahora sirve para la construcción de escuelas formadoras de profesores.

“La mayoría está inconforme porque di ese voto”, reconoció en breve entrevista telefónica. “Estamos analizando en este momento si la convocatoria tiene validez”.

Los socios y empresarios de la Unión manifestaron su inconformidad contra la sesión del terreno y la construcción de escuelas normales el 22 de septiembre pasado, cuando bloquearon un carril de la Avenida 2000 en un acto de protesta, como informamos.

Al hablar de este tema, el empresario mayorista del ramo de frutas y verduras Jorge Campos Alejos dijo que esta operación inmobiliaria y el destino del uso del suelo del terreno serían un acto de inconstitucionalidad porque contraviene n los preceptos del artículo 115 de la Constitución federal, que mandata al Ayuntamiento defender a sus gobernados. Además, precisó, el giro comercial que tiene ese terreno de la Central de Abasto es diferente al que tendrá ahora.

“Indebidamente firmó Paulino porque él no es autoridad municipal. Se podría decir que no es culpable, que actuó a favor de la educación, pero no sabe las responsabilidades constitucionales que tiene la autoridad municipal”, señaló el abogado.

“La autoridad municipal está consciente que tiene el deber de defender el patrimonio y a sus gobernados, tal como lo mandata el Artículo 115 Constitucional. En el caso específico de la Central de Abasto, ese terreno estaba proyectado para futuras ampliaciones o construcción de bodegas”.

“El administrador de la Central de Abasto y la autoridad municipal saben que ese terreno era para el comercio y el abasto de alimentos de los yucatecos. El gobierno del Estado, el Ayuntamiento y el administrador de la Central de Abastos se aprovecharon de la desesperación y problemas de los comerciantes”.— Joaquín Chan Caamal

La Unión de Mayoristas de la Central de Abasto de Mérida tiene unos 50 socios y un grupo convocó para una asamblea general este viernes 16, para la remoción de Paulino Hernández y otros directivos. Esta directiva tiene poco tiempo en el cargo.

De un vistazo

No es compatible

Campos Alejos recalcó que el uso del suelo no es compatible entre la Central de Abasto y las escuelas que construyen.

Pierden espacio

Criticó al administrador de la Central de Abasto por no defender ese patrimonio municipal ni apegarse al marco normativo que creó ese centro de comercio. Lamentablemente, al paso de los años ya perdió mucha superficie con la construcción de un parque botánico, un palacio administrativo y un parque de deportes extremos.