Piden votar por valores

Llaman a elegir a candidatos que sean congruentes

En conferencia de prensa que ofrecieron ayer, vía Zoom, Víctor Pinto Brito, vicepresidente del Frente Nacional por la Familia, indicó que ya visitaron las sedes de varios partidos políticos en esta ciudad para entregarles un comunicado, en el cual les advierten, entre otras cosas, que elijan bien a sus candidatos porque en las próximas elecciones votarán por valores, no por colores.

Los activistas leyeron un comunicado, en el cual señalan los principales aspectos del documento que hicieron llegar a los partidos políticos.

En síntesis, el documento advierte lo siguiente:

“2021 es decisivo para el fortalecimiento de la democracia, las asociaciones, movimientos cívicos y ciudadanos que representan a través del: “Frente Nacional por la Familia”, la “Red Pro Yucatán”, la “Red para la Familia” la “Unión Nacional de Padres de Familia Yucatán” y el “Movimiento Unión por la Familia”, han sido los responsables de sacar a las calles a más de 25,000 personas el 10 de septiembre de 2016 y de nueva cuenta lo hicieron el 28 de septiembre de 2019, ante amenazas hacia los valores que defienden y por los cuales trabajan.

El ámbito nacional, movemos millones de conciencias, señalaron que, en el Estado, tienen una gran participación ciudadana. Desde hace muchos años, han trabajado de cerca con los diferentes partidos y sus representantes en los Congresos y en el Senado.

“En el año 2009, estrenamos la ‘Ley de Participación Ciudadana que regula el plebiscito, referéndum y la Iniciativa Popular’ con la primera iniciativa a nivel nacional, la cual fue aprobada para elevar a rango Constitucional la figura del Matrimonio y la familia como instituciones acordes a nuestra Carta Magna”, agregaron.

La familia es el eje más importante de la sociedad y por eso estarán muy atentos de lo que los candidatos ofrezcan, ya que su voto será sin duda para aquellos que defiendan con hechos y no con palabras puestas en papel, los valores en los que creen: vida, familia y libertades fundamentales.

“Ya se escuchan noticias al respecto de las alianzas que se harán en las próximas elecciones. Les conminamos a que, de llevarse a cabo una alianza, elijan bien a aquellos candidatos que siendo de otro partido compartan los mismos valores, pues hay personas que llevan una agenda totalmente contraria al bien común, y la ejecutan de una forma muy agresiva”, expresaron.

Aunque en este punto se negaron a señalar quiénes son esas personas y partido con agenda contraría a la de este frente, y al preguntarles Alejandra Yáñez dijo que “hay un partido que dice defender la vida y la familia, pero se rumora que pondrá un candidato en el distrito 3, que solo es popular por ser deportista; sin embargo, en su twitter vemos que no defiende la familia natural”.— David Dominhez Massa

La dirigente manifestó que ya pidieron cita con ese candidato para conocer mejor su postura, y están en espera de que les digan si hay interés de su parte para escucharlos.

“Si no nos dan la cita, quedaría clara su postura y si daríamos su nombre y apellido”.

Aunque por los datos aportados al parecer se trata del PAN y se refieren al clavadista olímpico Romel Pacheco, quien se ha inscrito para ser precandidato en el distrito 03 para diputado federal.

Por último en su comunicado reiteran que: “Votaremos por valores, no por colores, les exhortamos a que encuentren perfiles adecuados y personas preparadas para legislar. En Yucatán, no queremos personas que vayan a ser designados como candidatos, por ser populares dentro del medio artístico o deportivo, o que no cuenten con la formación necesaria para desempeñar el cargo”.

De un vistazo

Año decisivo

Este año es decisivo para el fortalecimiento de la democracia, las asociaciones, movimientos cívicos y ciudadanos que representan a través del “Frente Nacional por la Familia”, la “Red Pro Yucatán”, la “Red para la Familia” la “Unión Nacional de Padres de Familia Yucatán” y el “Movimiento Unión por la Familia, señala el documento.