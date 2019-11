“No hay infraestructura, no hay apoyos, no hay carreteras, no estamos pidiendo limosna, ni migajas, el gobierno de Yucatán tiene que ver la manera de resolver los problemas de la gente”, dijo en su mitin el señor Gilberto Labastida, uno de los líderes del “Movimiento Antorchista de Yucatán” que hace unos momentos se plantaron frente al Palacio de Gobierno, como habían anticipado ayer en una rueda de prensa.

Integrantes del Movimiento Antorchista de Yucatán" realiza un plantón frente al Palacio de Gobierno, este jueves 14 de noviembre de 2019.- (Foto: Gabriel Chan Uicab)

En el lugar se encuentran cerca de 100 personas que buscan entregar al gobierno estatal un pliego petitorio con sus necesidades y piden no se les discrimine a la hora de la entrega de apoyos.

Se espera que una comisión pida audiencia para entregar el documento a las autoridades.- (Por Gabriel Chan Uicab).