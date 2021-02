Renán Barrera no decidirá quien integrará la planilla de regidores de Mérida

Son especulaciones la inclusión de Celia Rivas en la planilla

MÉRIDA, Yucatán.- El alcalde Renán Barrera Concha, quien también es precandidato a la presidencia municipal de Mérida por el PAN, señaló que quienes decidan la integración de la planilla que lo acompañará en la elección de este año deberán asumir su responsabilidad en la selección.

Reiteró lo que declaró por medio de sus voceros y que publicó hoy el Diario de que en estos momentos son especulaciones sobre la inclusión de la actual directora del Registro Civil, Celia Rivas, como integrante de la planilla de Mérida.

En rueda de prensa al concluir la entrega de constancias del Diplomado en Prevención de las Violencias y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, en el Centro Cultural Olimpo, el alcalde respondió las preguntas sobre la integración de la planilla de Mérida y explicó que a diferencia de otros procesos anteriores en que el candidato formaba la planilla y la inscribía junto con su registro, en este proceso es diferente.

Hubo una convocatoria para la inscripción de precandidatos que concluyó el domingo y donde únicamente él se registró y ayer la Comisión Permanente de Procesos Internos del comité del PAN publicó otra convocatoria exclusiva para la planilla de regidores de Mérida y el plazo vence el viernes. Por esta razón no sabe quienes ya se inscribieron y si está o no la abogada Celia Rivas. La funcionaria ex priista fue fiscal general en el gobierno de Rolando Zapata Bello y el actual gobernador Mauricio Vila la nombró directora del Registro Civil, cargo que todavía desempeña.

Se habla de que Celia Rivas estará en su planilla, se le preguntó.

"Hay que esperar quienes se registran. No puedo opinar si todavía no hay un registro formal", respondió. "Está abierta la convocatoria para candidatos a regidores, cualquiera se puede inscribir, pero la Comisión Permanente de Elecciones hará la selección final. Tengo que saber quiénes se registraron para dar mi opinión. Está en construcción la planilla y también tendrá que ratificarla la Comisión Permanente del comité nacional del partido, falta todavía, es un proceso largo".

También le preguntaron si la inclusión de Celia Rivas en la planilla podría afectarle en el proceso y si no molestaría a los panistas.

"Yo solo puedo ser responsable de las decisiones que tomo, los que decidan incluir a los que finalmente sean integrantes de la planilla, deberán asumir también esa responsabilidad".

Aseguró que él no palomeará a ningún integrante de la planilla, solo le correspondió registrarse como precandidato con su suplente y es ajeno al proceso de selección de la planilla de Mérida.