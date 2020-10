Señalan falta de transparencia en fallo por el PREP

No se informó a partidos

Los representantes de los partidos políticos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) dijeron que no estaban enterados que hace dos semanas se emitió el fallo con el cual esta institución perdió el juicio contra la empresa que no cumplió debidamente con el servicio del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Por ello, exigirán a la presidenta María de Lourdes Rosas Moya un informe pormenorizado, ante esta falta de transparencia.

Al menos siete de los nueve representantes de partidos manifestaron ayer que no sabían que el Iepac perdió este juicio en los juzgados civiles y tuvieron que irse a la apelación.

Algunos consideraron esto como parte de los asuntos que se vuelve costumbre manejar “en lo oscurito”, otros citaron que es una muestra de la falta de transparencia con que se conduce esa institución.

En lo que coincidieron todos fue en que la consejera presidenta debió informarles de esta situación, incluso le exigirían que lo haga hasta con la presencia del abogado que perdió el caso y tuvo que apelarlo.

Ayer el Diario informó que hace dos semanas el Iepac perdió el juicio contra la empresa de Ciudad de México que no cumplió el contrato del PREP en 2018.

El juez cuarto de lo civil le ordenó a la institución que pague los más de dos millones de pesos más intereses que le quedaron a deber al empresario; en respuesta, el instituto apeló este fallo ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El Diario preguntó ayer a los representantes de los partidos ante el Iepac si estaban enterados de este fallo, si creen que esto afectará en las finanzas de esa institución y al proceso electoral que está por iniciar, y si sabían que se recurrió a un despacho particular para llevar en caso, a pesar de que hay una dirección jurídica en ese órgano electoral.

Respuestas

Eduardo Alam Bentata, representante del PRI, dijo que ignoraba el fallo. “No sé por qué no lo han informado, deben hacerlo”, habrá que ver si no habían programado contar con la recuperación de lo pagado a la empresa que no cumplió, y esperan que no afecte al proceso electoral.

“Lo que sí vamos a remarcar es que el PREP es una de las grandes deudas de este órgano electoral a la ciudadanía, esperemos que esta vez se tomen las medidas necesarias para evitar que se repita su incumplimiento como en las elecciones anteriores”, afirmó.

Aunque ignora por qué se contrató un despacho particular teniendo una dirección jurídica, el priista citó que en ocasiones se vale acudir a profesionistas especializados, pero deben dar solvencia y garantías, hay que revisar si se hace y desde que el Iepac pasó de ser demandante a demandado se debió revisar cómo llevaban el proceso.

“Una derrota judicial como ésta es muy difícil quitársela, pareciera que más bien solo quieren alargar este proceso lo más que se pueda por parte de la presidenta, para dejarlo de herencia a su sucesor o sucesora, porque la apelación puede llevar no seis meses, sino hasta un año, por lo de la pandemia, y si se amparan contra el resultado llevará más tiempo, hay que revisar qué hizo ese despacho”, comentó.

Jorge Antonio Ortega Cruz, representante del PAN, declaró que es un tema que se está atendiendo. Aunque no sabían del fallo, no se les informó, entiende que hay un dinero comprometido y es intocable, estaba considerado y, con eso esperan que no se afecte financieramente, aunque para el proceso electoral le puede dejar una sensación de temor y duda.

“De por qué contrataron a un despacho particular, es un tema que el instituto tendrá que explicar, sobre todo porque se cuenta con una área jurídica. Es cierto, tendrán muchas otras situaciones que atender y no habrán podido atenderlo, pero que lo aclaren, así como también es una obligación informar del proceso, al final de cuentas es un recurso público que se vio comprometido, esperamos no se les tenga que exigir y den la información”, dijo.

Luis Manzanero Villanueva, presidente del PRD, también indicó que su representante no estaba enterado del fallo. “Si no lo dice el Diario, nadie se entera”.

En su opinión, este resultado sí afectará las finanzas del instituto porque es patrimonio de la institución, “es una falla tal vez de todos los consejeros, no le quieren echar la culpa a un personaje, esto es desde la presidencia, y también afectaría al proceso electoral con la desconfianza que deja”.

“El que hubiesen contratado un despacho particular para llevar este caso, teniendo una dirección jurídica, es como que contrate a un asesor y éste a otro asesor, deberá explicar la presidenta esta situación y también le pediremos nos informe de por qué se perdió el juicio”, manifestó.

¿Opacidad?

Jonathan Coudurier Jiménez, del PVEM, también declaró que no les comunicaron este fallo del juez y eso suena a un tema de falta de transparencia. Aunque prefiere apostar a que no afectará financieramente a la institución y menos al proceso electoral, hay que apostarle a continuar como siguen para no fallar en las próximas elecciones.

A su decir, desconoce si por estar enfocada solo en lo electoral en la dirección jurídica se decidió contratar un despacho privado, pero esto y todo lo relacionado con el juicio debe informarlo la presidenta.

Manuel Pérez Ramos, del partido Morena, respondió: “No hemos recibido alguna explicación de la situación legal, solo lo que la prensa informa, esperamos estar al tanto de esto pronto, pediremos un informe pormenorizado de si se tiene que pagar algo, las razones, si hubo incumplimiento, cuáles fueron los alegatos, todo desde el principio”.

“Esperamos que no afecte las finanzas (del Iepac), se habló que han generado economías y las finanzas son sanas, no se genera ningún adeudo al momento, pero podría implicar un daño patrimonial al instituto, no tendrían por qué pagar por un servicio defectuoso, no se ve un procedimiento claro o coherente”, indicó.

“No tenemos información clara ni de quiénes llevan el proceso, cuánto se paga por honorarios, se tendrá que pedir un informe pormenorizado de los alegatos, quiénes representaron al instituto en el proceso, denunciar la poca transparencia que se tiene en este caso y, más allá las faltas que se dieron en el proceso, no dejarlo en un perdón, hay que ver de qué naturaleza fueron las fallas, y se castigue al responsable por el daño patrimonial, por omisión o negligencia”, reiteró.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Iepac Pierden proceso jurídico

Declaraciones de quienes representan a Movimiento Ciudadano y al PT en el Iepac.

El MC

Milagros Romero Bastarrachea dijo que no se les informó que perdieron el juicio, quizá porque no es lo definitivo y sigue el litigio con la apelación. Cree que esto no afectaría las finanzas, deben tener dinero de reservas, aunque al final si lo pierden habrá un descalabro al instituto, y espera que no afecte al proceso electoral. “Considero que la presidenta debió mantener al tanto de este juicio al Consejo porque es parte de la transparencia, que debe existir, es sano que lo haga público e informe de manera oficial, debe ser transparente”.

Partido del Trabajo

Pedro Rodrigo Rosas Villavicencio respondió que tampoco les informaron del fallo del juez, “se ha hecho costumbre que el instituto maneje a discreción temas de relevancia como estos, costó $10 millones el Prep que no funcionó, lo manejan en lo oscurito”. Indicó que pedirá informes sobre esto, a pesar de que en la tarde le hablaron del Consejo Electoral para darles información somera y muy general precisamente por la nota que se publicó en el Diario, según le dijeron.