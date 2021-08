Silvia López: El PAN, poco abierto a la ciudadanía

“Está engolosinado”

Acción Nacional está engolosinado con el triunfo electoral, pero creo que es un partido poco abierto a la ciudadanía y yo pienso que debería abrirse un poco más, afirmó la diputada local Silvia López Escoffié, en reciente entrevista con Grupo Megamedia, que se transmitió en vivo, vía Facebook, y que puede verse en yucatan.com.mx.

“Hubo una época de candidaturas independientes, cuando entró Santiago Creel y Josefina Vázquez Mota. Creo que está bien abrir el partido para que la ciudadanía se sienta más representada. El PAN podría darnos una sorpresa ¿Por qué no pensar en que el próximo candidato a gobernador sea alguien de la ciudadanía?”, dijo la legisladora.

Sobre si ya comenzó el proceso de sucesión de la gubernatura en el PAN, la entrevistada considera que está claro que Renán Barrera es uno de los que debe contender, porque ha sido, sobre todo en esta segunda alcaldía, mucho más maduro que en la primera.

“Creo que en este tercer periodo hará un esfuerzo mayor, porque tiene aspiraciones. Renán es el aspirante natural, no sé si Cecilia Patrón tenga aspiraciones”.— Hernán casares Cámara

Decisión Partido

Silvia López se refirió igual a su salida del PAN en 2007, junto con Ana Rosa Payán Cervera.

Proceso

“Fue un proceso difícil para mí, porque yo aspiraba a la alcaldía de Mérida. Precisamente por eso, me llamó el secretario general del PAN y me dijo: Silvia, no te salgas, te ofrecemos que tú serás la alcaldesa de Mérida”, dijo.