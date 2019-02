Responsables de 23 estancias infantiles de Yucatán se ampararon esta mañana en los juzgados del Poder Judicial de la Federación, ubicado en la colonia Petronila, para exigir se repongan las reglas operativas del programa de estancias infantil en apoyo a madres trabajadoras.

Aspectos de la diligencia que realizaron responsables de estancias infantiles para solicitar la reposición de las reglas operativas del programa de estancias infantil.- (Foto: José Ávila Perera)

Acompañadas de la diputada Silvia América López Escoffié, las trabajadoras explicaron que con los amparos ante el Juzgado de Distrito se busca que se respeten las reglas de operación vigentes mientras se hacen unas nuevas para que las estancias sigan funcionando y se les mantenga el apoyo que reciben, ya que en el presupuesto 2019 se aprobó para que se entregue a las estancias.

La diputada dijo que los amparos son trabajo de un equipo de abogados que les apoyan, asesorados por el senador de Movimiento Ciudadano a quien ya le aceptaron los primeros amparos.

Derechos de niños y trabajadoras

“En el país se están ganando todos y en Yucatán no nos podemos quedar atrás para defender los derechos de los niños y de las trabajadoras más pobres del país, las empleadas domésticas casi siempre, que no tienen seguridad social, no tienen trabajo fijo”, dijo.

Explicó que el presupuesto 2019 considera un apoyo para las mujeres, pero como cambian las reglas de operación, es otro programa.

“Lo que se busca es que ese programa tenga las mismas reglas de operación y que el apoyo llegue a los niños, para que estén en un lugar donde tenga condiciones de desarrollo sano, y que la madre se sienta segura.

Aseguró que estas estancias están capacitadas, a lo largo de los años han adquirido experiencia y sería un desperdicio que desaparezca como al parecer y según un informe que le dieron ayer por la noche ya ocurrió con 20 y muchas familias han salido perjudicadas.- (Por LUIS IVÁN ALPUCHE ESCALANTE).