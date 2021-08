Sugieren fin de convenio

“Pudiera existir un conflicto de intereses”, alegan

El presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, Javier Montes de Oca Zentella, hizo una “invitación ciudadana” a la empresa Bomssa para que cancele el convenio comercial que tiene con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y evite que su propietario, Liborio Vidal Aguilar, incurra en conflicto de intereses como titular de la Secretaría de Educación del Estado (Segey).

“Pudiera existir un conflicto de intereses en el supuesto que esté vigente dicho convenio, porque hoy el propietario de esa empresa es un funcionario público”, subrayó Montes de Oca, entrevistado sobre la polémica que surgió a raíz de una publicidad donde la empresa ofrece a los maestros de la Sección 33 del SNTE descuentos en sus artículos en venta.

Ese convenio comercial también lo firmó con la Sección 57 del SNTE. Estos acuerdos se signaron antes que Vidal Aguilar fuera designado secretario de Educación y permite que los trabajadores de la educación que compren en Bomssa reciban descuentos, facilidades de pago, promociones y obsequios.

Montes de Oca considera que este caso no amerita una investigación del sistema anticorrupción, solo se necesita actualizar la información para conocer si sigue vigente ese acuerdo comercial.

Convenio Segey

Primer paso

“Si está vigente, entonces (Liborio) Vidal Aguilar estaría cayendo en un posible problema de conflicto de intereses y por ello se le invita para que dé el primer paso y lo cancele”, señaló el funcionario. “Ese convenio, hasta donde estoy enterado, fue firmado antes de que el dueño o socio de Bomssa sea secretario”.

Sin “intención política”

Hablan de un pacto polémico con funcionario

Si todavía está vigente ese convenio (con el SNTE), con el solo hecho de que Liborio Vidal Aguilar sea ahora el secretario de Educación y sea el dueño de la empresa “sí se me antoja que pueda configurarse el conflicto de intereses”, comentó el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, Javier Montes de Oca Zentella.

“Las empresas hacen estos convenios con sindicatos para impulsar y promover sus ventas, realizan campañas de ventas dirigidas muy específicamente a un segmento de mercado, en este caso al de los maestros. Es una forma de promover la comercialización de sus artículos en el magisterio”.

Lo que no cree el presidente del sistema anticorrupción es que Vidal Aguilar use su cargo público para obtener beneficios empresariales porque ya está claro que los convenios con el SNTE se firmaron antes de que sea funcionario del gobierno estatal.

Ni siquiera ve intenciones de que con este convenio el secretario quiera tener algún control sobre los maestros.

“Estos convenios son una ganancia para los trabajadores de los sindicatos porque obtienen artículos a intereses bajos, es una prestación muy interesante y reciben beneficios, pero es diferente que el dueño de una empresa sea el propio funcionario”, reiteró.

“No, no lo veo así que quiera obtener un beneficio por medio de su cargo y menos para controlar a los maestros por medio de los créditos. Es un trato eminentemente comercial. No deben tratar de mezclar lo político con lo comercial, está muy claro, comercialmente es un convenio con un sindicato. Lo veo normal y es una operación comercial clara, diáfana, que aprovecha los mecanismos de créditos, no como una medida de control”.

“No lo veo como una intención política, sino de ética comercial, donde el servidor público debe cumplir con la normatividad de un puesto del gobierno”, opinó.

Montes de Oca insistió en que para terminar con esta polémica, Bomssa debe cancelar los convenios con el SNTE porque una vez que el dueño es parte de la estructura gubernamental cambia el perfil de empresario al de funcionario y son las acciones ciudadanas las que combaten este tipo de incertidumbres como podría ser el conflicto de intereses.

“El SNTE es parte de la Secretaría de Educación y mi comentario es que creo que el conflicto de intereses existe si un particular involucrado como servidor público le está vendiendo al gobierno”, dijo.

“Si hay un convenio anterior cuando no era funcionario público, lo ciudadanamente adecuado es que la empresa cancele los convenios para evitar el conflicto de intereses”.

La definición del conflicto de intereses, según órganos de contraloría, es cuando un interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios del servidor público pueda afectar el desempeño imparcial, objetivo de sus funciones. O cuando podría guiar sus decisiones o actuación en beneficio propio o de un tercero.

Equipo

Con el nombramiento de Vidal Aguilar como titular de la Segey, varios vallisoletanos se han integrado en su nuevo equipo de trabajo.

De acuerdo con información obtenida, hace unos días Leonel Escalante Aguilar fue nombrado como director general de Desarrollo Educativo, luego de ser el coordinador de campaña en esta zona oriente perteneciente al primer distrito federal electoral, donde Vidal Aguilar intentó ser diputado, pero las autoridades electorales revocaron su candidatura por no cumplir los requisitos.

Escalante Aguilar es licenciado y maestro en educación; contaba con dos plazas en esta región oriente, en las cuales ha sido jubilado, pero ahora ya forma parte del equipo de trabajo de Liborio Vidal Aguilar.

En la misma dirección, pero como coordinadora regional, se nombró a Mayra Alcocer Navarrete, quien ha sido colaboradora incondicional de Vidal Aguilar, maestra de profesión y también jubilada.

Segey Cargos

Otros nombramientos de vallisoletanos en órganos de la Secretaría de Educación.

Coordinadora

Maricela Arceo Vivas, jubilada en sus dos escuelas de educación primaria, ahora se desempeña como coordinadora general de los Centros de Educación de Desarrollo Educativo (CEDE) en toda la entidad.

Campaña

Se sabe que otros vallisoletanos están ocupando diversos puestos de menor nivel dentro de la Segey, quienes de alguna manera están relacionados políticamente con Vidal Aguilar, pues varios de ellos formaron parte de la campaña pasada y ahora estarán en la mencionada dependencia.