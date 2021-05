MÉRIDA, Yucatán.- Un grupo de empleados afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Semarnat (Sntsemarnat), tomaron el edificio de la Conagua como medida para exigir respeto a las condiciones generales de trabajo.

Pendientes viáticos y uniformes

El ingeniero Wilbert May Alfaro, secretario general de la sección 58 del mencionado sindicato, explicó que uno de los problemas que enfrentan es el pago de viáticos, pagos que no reciben desde noviembre del año pasado, lo que ocasiona perjuicios a las familias de las personas comisionada, ya que por cada viaje que realizan sacan de su bolsillo entre 450 y 1,000 pesos. Además, explicó May Alfaro, no han recibido uniformes desde 2019 y hay áreas que lo requieren, como por ejemplo los laboratoristas, quienes trabajan todos los días con químicos.

Mesa de diálogo

El líder sindical hizo un llamado al director general Andrés Galvan Torres, para establecer una mesa de diálogo, sin embargo, el director no se encuentra en el edificio. En un momento dado hubo un altercado con dos directores que intentaron ingresar por la fuerza, pero les fue impedido.

El secretario general del sindicato señaló que el edificio seguirá cerrado hasta que el director general y la base trabajadora lleguen a un acuerdo.