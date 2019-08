Políticos hablan de un polémico seminario social

Nunca fui a esa cumbre, aseguró ayer el senador del PAN Raúl Paz Alonzo, con relación al reportaje “La Divina Cuarta Transformación” que le atribuye su asistencia al seminario de la Political Network for Values (PNV) en Washintgon en 2015.

La investigación de Raúl Olmos, que publica Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en su portal de internet y reprodujo el Diario en su edición de ayer, dice que la PNV es una organización global de políticos conservadores que fue creada a mediados de 2016 en Massachusetts, Estados Unidos, y que patrocinan evangélicos estadounidenses para capacitar a abogados y cabildear con legisladores de cinco partidos políticos mexicanos para influir en políticas públicas contra el aborto y los derechos Lgbti. Y en ese reportaje se señala que asistieron al evento de Washington los panistas Raúl Paz Alonzo y Daniel Ávila Ruiz, y la priista Angélica Araujo Lara. El exsenador Ávila Ruiz habría participado en las cumbres organizadas en 2014 en Nueva York y en 2015 en Washington.

Según la investigación, Paz Alonzo y la arquitecta Araujo Lara habrían asistido en 2015 a Washington.

Entrevistado sobre los señalamientos del reportaje, Paz Alonzo dijo que cuando ganó la diputación federal (2012-2015) lo contactaron por gente de la Red de Acción Ética Política (RAEP) y lo invitaron para que asista a un “curso de integración” en Playa del Carmen. Cuando llegó a ese evento vio a su compañero de partido Daniel Ávila, quien era senador. Habían otros senadores, diputados federales de varios lugares a los que no conocía. Fue un curso agradable donde abordaron diversos temas, un poco sobre los valores de la familia. En ese evento dio todos sus datos y en otra ocasión lo invitaron de nuevo para otra reunión en Ciudad de México, a la cual asistió. Los eventos eran en salones de hoteles y generalmente asistían de 50 a 60 personas. “Fui para escuchar y aprender, tomas lo que te sirve para tu trabajo legislativo, los cursos te ayudan a ser mejor legislador, pero a mí en lo personal nadie me pidió ni obligó a votar por alguna iniciativa”, afirma.

“En otra ocasión me invitaron a Washington, me dijeron los de la RAEP que iría el papa Francisco y me pareció interesante y viajaría con mi mamá porque ella es católica, al igual que yo, pero tuve asuntos pendientes y no fuimos. Desde eso perdí la comunicación con ellos y ahora como senador no tengo tratos con ellos”.

“Lo que quiero dejar claro es que es mentira lo que publica ese reportaje, yo nunca fui a Washington. Pueden checar las salidas de vuelos de avión, no viajé para ese evento”, asegura. “Sí me invitaron, me dijeron que tendríamos un encuentro con el Papa Francisco, que podríamos tener una audiencia privada con él y por ello iba a llevar a mi mamá, pero ya no fuimos”.

Cree que el contacto con la gente de la RAEP es porque dio sus datos en el primer evento de Playa del Carmen y saben su nombre y tienen sus datos particulares.

“No sé qué pasó. Ya ni he tenido contacto con ese grupo ahora que estoy en el senado”, dijo. “Si dijeron que esas reuniones eran un movimiento provida, pero lo vi normal porque mi formación es católica, pero no pertenezco a ese grupo, ya no tengo contacto con ellos”.

Por su parte, la arquitecta Angélica Araujo comentó sobre ese reportaje que como parte de sus funciones legislativas asistió a dicho evento de Washington, pero por diplomacia y sin saber el fondo o la intención de dicha cumbre.

“Recuerdo que en septiembre de 2015, en mi calidad de senadora de la República, asistí como invitada a la Cumbre Regional para las Américas celebrada en Washington, D.C.”, señaló. “Fue como parte de la agenda de trabajo propia de mi función y motivada también por la oportunidad de presenciar alguno de los actos encabezados por el papa Francisco en la gira que realizó del 22 al 24 de ese mes en el vecino país del norte”.

“Los legisladores mexicanos suelen participar en eventos como invitados de diferentes grupos organizados de la sociedad, tanto locales, nacionales como internacionales”, explicó.— Joaquín Chan Caamal

“En el caso de la Cumbre Regional para las Américas, fue la única actividad a la que asistí, pues la misma se limitó a cumplir una agenda definida para dicho evento internacional”.

En relación al reportaje que se menciona, la arquitecta Angélica Araujo considera muy valioso para la sociedad que se informe de la actuación de diferentes actores políticos y sociales, misma que siempre deberá ser apegada a las leyes vigentes.

El otro señalado, Daniel Ávila no fue posible su localización para que diera su versión.

Reportaje Viaje

Al otro señalado, Daniel Ávila, no fue posible localizarlo para que diera su versión.

Exsenadora

“En el caso de la Cumbre Regional para las Américas, fue la única actividad a la que asistí, pues la misma se limitó a cumplir una agenda definida para dicho evento internacional”, señaló Angélica Araujo Lara.

Valioso

Ella considera muy valioso para la sociedad que se informe de la actuación de diferentes actores políticos y sociales, que siempre deberá ser apegada a la ley.