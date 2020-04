Ponen en duda cifras federales

No ven posible el plan presidencial sobre los empleos

A casi un mes y medio de que el Covid-19 se volvió una real amenaza para México, aún no hay un solo mensaje de esperanza para los mexicanos por parte del gobierno federal, aseguró la diputada federal Cecilia Patrón.

Los mexicanos no tuvimos respuesta a la demanda de una respuesta para millones de pequeñas y medianas empresas, de algún plan de emergencia, de alguna política fiscal para afrontar la pandemia o algún anuncio para mejorar la atención sanitaria, dijo.

En contraste, oímos un informe de gobierno en el que se prometió la creación de 2 millones de empleos, apenas tres veces más de lo que el propio sector privado consolidó en 2019, a pesar de factores adversos como la caída de los precios del petróleo y la depreciación del peso, agregó.

Cecilia Patrón señaló que no coincide con el presidente en sus cifras y datos pues el sector productivo de México genera 7 de cada 10 empleos de tal forma que no se explica cómo se logrará esa meta cuando el presidente no logró ofrecer un plan que pueda incluir incentivos fiscales.

Recordó que su propuesta como legisladora incluía la condonación de cuotas obrero patronales del IMSS y la suspensión del pago del impuesto sobre la renta, entre otras medidas; sin embargo, el Ejecutivo decidió dejar desamparadas a las empresas del país.

Por si fuera poco, agregó, los apoyos que otorga la Federación a los estados para paliar la pandemia no alcanzan ni el 0.7% del PIB, cuando en otras economías alcanzan el 12% o 15%; eso muestra la falta de empatía e incapacidad para afrontar la crisis.

Dijo que hay estudios que señalan que 21 millones de mexicanos caerían en la pobreza si no se tomaban medidas adecuadas, pero desgraciadamente la miopía presidencial ha ocasionado que ante el desastroso manejo de la Federación ante la pandemia varios estados ya quieran revisar a fondo el Pacto Federal a fin de mejorar la distribución de los recursos.

Reiteró que el PAN está del lado de los empleos porque se sabe que las cabezas de familia llevan el sustento a sus hogares mediante el producto de su trabajo, entonces es justo y necesario que el gobierno los apoye.

Cecilia Patrón responsabilizó al presidente de la República de la situación de la economía nacional y advirtió que la falta de liderazgo y empatía tendrá un costo político ante millones de mexicanos que despositaron en él su confianza.

Propuesta

Cecilia Patrón recordó que su propuesta incluía condonar cuotas del IMSS y la suspensión del pago del impuesto sobre la renta, pero el Ejecutivo decidió dejar en desamparo a las empresas del país.

