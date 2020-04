En general hay buena respuesta varias medidas

En el recorrido para ver la respuesta de la gente a las nuevas medidas estatales para disminuir la movilidad y frenar el contagio del coronavirus en la mayoría de los retenes se vio que la jornada pasó con normalidad, pues la sociedad cumplió su parte.

Sin embargo, en el retén que la SSP instaló sobre la calle 60 norte, junto al centro comercial The Harbor, allí sí se vio con claridad la desobediencia ciudadana: autos particulares tenían a dos personas, incluso, junto al conductor.

Los policías no detuvieron ni multaron a quienes incumplieron la disposición de una sola persona por automóvil particular, pero sí los obligaron a que el copiloto pasara atrás, ante el disgusto del conductor o de la acompañante. Incluso, un guiador que fue obligado a que su acompañante pasara al asiento de atrás, aceleró rápido apenas se dio el cambio en una actitud de molestia.

Hubo conductores que no llevaban puesto el cubrebocas dentro del auto y también los obligaron a usarlo. Sin embargo, fueron pocos casos en comparación con los automovilistas que viajaron solos y que llevaban puesto ese accesorio en el vehículo.

“Caballero, póngase su cubrebocas, ya es de uso obligatorio”, exhortó el policía Omar Herrera Koh en el retén de The Harbor a quienes veía sin ese protector.

Una camioneta familiar que llevaba a dos personas adultas mayores, una de las cuales iba a una clínica particular, pasó sin problemas cuando su conductor explicó que una de sus acompañantes iba de copiloto porque la otra estaba enferma y la llevaban al doctor. Lo mismo pasó con un adulto mayor que tenía una discapacidad, no lo pasaron a la parte de atrás de la camioneta, porque tenía dificultades para caminar. Los policías permitieron que continuara su viaje en el asiento de copiloto.

El oficial Herrera Koh explicó al reportero que generalmente realizan un exhorto a conductores para evitar la propagación o evitar el contagio del Covid-19.

“Si vemos que un auto trae a dos ocupantes, los invitamos de que vaya en la parte posterior del vehículo como lo está solicitando el señor gobernador”, dijo. “Es por la salud de todos los ciudadanos, estas medidas es para cuidarnos entre todos, les decimos que ahora el uso de cubrebocas es obligatorio, si no tiene se le ofrece; si lo tiene y no lo está usado, le decimos que se lo ponga”.

¿Cómo se ha portado la gente ante estas disposiciones?, se le preguntó.

Amablemente, muchas personas están cooperando con la situación de emergencia”, respondió el policía.

Vi que muchos vienen como copilotos y no debería de ser, se le hizo notar.

“La verdad sí, pero aquí se les explica y les recordamos que no se le olvide que no puede andar así”, comentó.

¿No se ha puesto rebelde algún conductor?

“No, afortunadamente no, estamos yendo bien. Hay cooperación del ciudadano”, subrayó. “El exhorto es que cumplan con las medidas de sanidad que se está solicitando para evitar más enfermos de coronavirus, nuestro gobernador está trabajando para que sea la menor cantidad de propagación que pueda haber y es el exhorto que le hacemos a la gente que está circulando en la calle”.

Los seis policías del retén de The Harbor trataron con cortesía a los automovilistas, cuando les tocaba algún vehículo particular con dos ocupantes, con amabilidad se referían al conductor: “Caballero, por favor, la dama tiene que pasar al asiento de atrás”, dijo Herrera Koh al conductor de la camioneta Amarok YN-9589-A. El mismo policía abrió la puerta a la copiloto, le abrió la otra puerta de atrás para que pasara y recogió la jícama que rodó al suelo cuando abrió la puerta trasera donde había frutas.

“Gracias caballero, puede seguir su viaje”, se despidió el conductor.

Los policías también tienen protectores para evitar el contagio: usan cubrebocas, algunos tienen caretas transparentes, usan guantes, chalecos antirreflejantes y guardan la sana distancia.

Cuando el auto Fit, placas GUT-1176, pasó el retén despacio y los policías notaron que el conductor tenía abajo el cubrebocas, lo detuvieron y le dijeron: “Póngaselo por favor, es obligatorio, si no le van a detener más adelante. No se le olvide, el cubrebocas ya es obligatorio, úselo por favor”.

El uso de cubrebocas también genera rebeldía o desconocimiento porque muchas personas que caminan por la calle no lo usan. Si lo tienen, no lo usan, lo tienen debajo de la cara, quizá porque este artículo genera calor, sudor y picazón en la parte cubierta.

Otros que no respetan la sana distancia ni la disposición de una persona por vehículo particular son las motocicletas porque se vieron varios vehículos de este tipo con dos personas a bordo, aunque sí llevaban cubrebocas. — Joaquín Chan Caamal

Las autoridades de salud federales decretaron esta semana la fase 3 de la contingencia por el Covid-19 lo que significa que se espera mayor contagio de la enfermedad en este y el próximo mes, por lo el gobernador Mauricio Vila Dosal dispuso nuevas medidas para disminuir la movilidad humana y con ello evitar el contagio masivo en Yucatán.

Jornada

En el primer día de aplicación de las medidas para disminuir la movilidad vehicular y humana y la obligatoriedad del uso de cubrebocas no se vio que los agentes aplicaran multas o retención de vehículos particulares con dos ocupantes o quienes caminaron en la calle sin cubrebocas.

Exhortación

De hecho, no se sabe qué autoridad aplicaría las sanciones contra quienes no respeten las disposiciones estatales, porque la SSP solo exhorta al cumplimiento y solo puede aplicar multas por infracciones a la Ley de Vialidad. Sin embargo, la Consejería Jurídica informó que las personas que salgan a la calle sin cubrebocas y no respeten las medidas de prevención pueden hacerse acreedores a multas de hasta $43,000 o arresto de cárcel de hasta 36 horas.