Por amor y cariño

A la tercera, logra su sueño de estar apoyando causas

“La tercera es la vencida”, ríe Edith Enimia Espinosa Germán al recordar cómo llegó a colaborar en el Comedor Guadalupano, donde todos los sábados se brinda comida a niños de escasos recursos de la colonia Emiliano Zapata Sur y sus alrededores.

Edith, a quien desde siempre le ha gustado apoyar diversas causas, lo que la llevó a caracterizarse como la payasita Eny, recuerda que la primera vez fue hace más de dos años cuando alguien la invitó a colaborar en un comedor en la misma colonia, pero estuvo poco tiempo pues el lugar cerró por problemas de salud de la encargada.

Un par de meses después la invitaron de nuevo a otro donde lamentablemente pasó lo mismo. Pero un día, en su vida apareció la señora Bertha Álvarez, quien estaba interesada en abrir un comedor en la colonia Emiliano Zapata Sur.

Edith se convirtió de pronto en la encargada de buscar fondos para alimentar a los más de 80 niños que acuden al comedor que abrió sus puertas en abril de 2017 y que desde entonces se mantiene gracias a la ayuda de la gente, pues no recibe ayuda de ningún grupo político o religioso. “Es simplemente por el amor y el cariño al semejante, pues no se cobra ni un peso”.

Edith explica que su trabajo es pedir apoyo a quienes la siguen en su página de Facebook. “Solicito comida, zapatos, ropas o muebles, y lo que recibimos lo vendemos; lo recaudado es para comprar alimentos o mejorar las instalaciones para dar mejor servicio y estancia a los pequeños; por ejemplo, este domingo se terminó de instalar un techo porque antes sólo teníamos una lona”.

Su interés por apoyar es de siempre; de hecho, cuando puede se transforma en la payasita Eny que actúa de manera voluntaria en asilos o albergues.

Cuenta que su debut como Eny fue en una edición del Teletón que se realizó en el CRIT y fue gracias a una amiga que la animó, a partir de entonces no ha parado. Incluso, creó más personajes para diversificar sus espectáculos, pero la payasita Eny siempre es la principal.

Eligió el nombre de Eny por su nombre, Enimia, que su padre, quien falleció cuando ella tenía cinco años, le puso. “Cuando crecí me pregunté por qué mi papá me puso el nombre, pero nadie lo sabía, él se lo llevó al cielo; ni mi mamá sabía. Ya de más grande me puse a investigar y, bendito internet, encontré el significado: la bien vestida. Y dije: ‘Ay papito, a ti te dedico y de allí voy a sacar el nombre artístico que será un voluntariado muy hermoso”.

Cuenta que a su familia le extrañó cuando les comunicó su decisión de hacer espectáculos. “Nadie en mi familia se dedica a los espectáculos, mis hijos, incluso, son deportistas, pero ya lo asimilaron, además ya están grandes y me apoyan”, cuenta Edith, quien para dar un mejor “show” ahora toma clases de música y violín. “Además toco la batería”.

Edith dice que es feliz haciendo lo que hace y que eso lo aprendió de un hermano al que perdió hace 14 años. “El mensaje que me dejó es que hay que vivir la vida como si fuera el último día. El hoy hay que vivirlo al máximo”.— Jorge Iván Canul Ek

Y con esa idea se dedicó a ayudar y apoyar hasta que llegó al Comedor Guadalupano donde se topó con “ángeles guadalupanos” que, como ella, se dedican en sacar adelante el comedor.

El comedor, situado en la calle 171-B, Manzana 53 No. 2 de la colonia Emiliano Zapata Sur III será beneficiada por la obra “De Mérida, los guapos” que se presentará el viernes 26 a las 8 de la noche en el centro cultural Olimpo. Los boletos para la obra, que actúa y dirige Juan Ramón Góngora, cuestan $50 general y $25 para estudiantes e Inapam y se consiguen en la taquilla del Olimpo el día el evento.

Causa Por los niños

Edith Espinosa dice que es feliz haciendo lo que hace y que le encanta apoyar al comedor.

Ángeles

Edith Espinosa se dedicó a ayudar y apoyar hasta que llegó al Comedor Guadalupano donde se topó con “ángeles guadalupanos” que como ella se dedican a sacar adelante el comedor.

Evento

El comedor, ubicado en la calle 171-B, Manzana 53 No. 2 de la colonia Emiliano Zapata Sur III, se beneficiará con la obra “De Mérida, los guapos” que se presentará el viernes 26 a las 8 de la noche en el Centro Cultural Olimpo. Los boletos para la obra, que actúa y dirige Juan Ramón Góngora, cuestan $50 general y $25 para estudiantes e Inapam, y se consiguen en la taquilla del Olimpo el día el evento.