Por "Gamma" las lluvias continuarán este domingo

YUCATÁN.— Debido a los efectos de la tormenta tropical "Gamma" al mediodía con vientos del norte y noreste que alcanzaron rachas de 45 km/h en el interior del estado; y 76 km/h en la costa y en la zona oriente; además de la zona noreste con rachas de hasta 90 km/h a 120 km/h, se presentaron lluvias de fuertes a intensas en varias zonas del estado principalmente en las zonas del oriente y noreste.



Es así como las temperaturas máximas y las alturas de lámina de agua fueron:

Mérida:

Fiuady norte: 26,3 C y 32,3 lt/M2

Ciafeme Nororiente: 26,3 C y 75 lt/M2

Observatorio suroeste : 27,1 C y 39,2 lts/m2

Gerpy poniente: 26,5 C y 18,5 lt/M2

Interior del estado:

Costa:

Progreso: 27,6 C y 31,7 C

Rio Lagartos: 25,2 C y 39,6 lts/M2

Celestun: 28,8 C y 21,0 lt/M2

Oriente:

Valladolid: 24,3 C y 102,5 lt/M2

Noreste:

Tizimín: 24,3 C y 120,3 lt/M2

Sur:

Tantankin: 27,8 C y 0,5 lt/M2

Pronóstico para mañana domingo

Los efectos de la tormenta tropical "Gamma" que estará ubicada en las cercanías de la costa noreste del estado provocarán un ambiente con chubascos y acumulados de lámina de agua importantes, además de vientos del norte y noreste que alcanzaran velocidades de tormenta tropical con rachas huracanadas en el noreste y oriente del estado

Las temperaturas mínimas esperadas son de 20 C a 22 C en el amanecer y de 24 C a 28 C hacia el mediodía

