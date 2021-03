Por la democracia: Vila suscribe un acuerdo rumbo a las elecciones

El gobernador Mauricio Vila Dosal firmó el Acuerdo Nacional por la Democracia junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador; la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; la gobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, y otros mandatarios estatales más del país como muestra del compromiso de llevar un proceso electoral transparente, limpio y libre en Yucatán y México.

Desde Palacio Nacional en Ciudad de México, en presencia de López Obrador y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Vila Dosal procedió a suscribirse a este acuerdo nacional al cual “Yucatán se adhiere con gusto, pero siempre sabiendo que es nuestra obligación y estamos en Yucatán para hacer respetar la ley”.

Respeto

“El llamado del presidente es a que se respete la ley, a que se respeten las normas e instituciones, a que ninguna autoridad federal ni estatal intervenga en el proceso electoral y nosotros en Yucatán vemos esto con muy buenos ojos. En Yucatán siempre hemos sido un gobierno respetuoso con la ley, democráticamente electo donde además promovemos la democracia”, aseveró.

En este marco, el gobernador yucateco recordó que en la reciente visita del presidente de México a Yucatán, le entregó un documento que contiene la petición firmada por los presidentes municipales yucatecos, en donde expresan que coinciden con los postulados de dicho acuerdo, por lo que manifiestan su interés de sumarse a él y se comprometen a actuar en consecuencia en el proceso electivo, se indica en un comunicado.

“En la última visita que realizó el presidente a Yucatán, hace dos semanas, le entregué este documento porque en Yucatán hicimos extensiva esta invitación del Presidente a los alcaldes y le entregamos el documento, en el que los presidentes municipales yucatecos se anexaban al acuerdo que nos había enviado en muestra del compromiso de Yucatán con la democracia y un proceso electoral transparente”, indicó el gobernador.

De esta forma, Vila Dosal reitera su voluntad y compromiso con la democracia al adherirse a este acuerdo nacional, el cual ha señalado, promueve el fin de las prácticas antidemocráticas pasadas en nuestro país y acrecienta la convicción en los valores democráticos y el absoluto respeto al sufragio efectivo.

Asimismo, el gobernador ha expresado que a través del acuerdo nacional a favor de la democracia se honra a nuestros próceres históricos y también otorga a los mexicanos y a nuestro país, el futuro de la grandeza y justicia que nos merecemos, además de respetar nuestros principios: al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.

Documento Próximos comicios

Ayer el gobernador Mauricio Vila firmó el Acuerdo Nacional por la Democracia en la capital de la República.

Exhortaciones

En su contenido, el acuerdo exhorta a los gobernadores a velar por la no intervención para apoyar a candidatos de los partidos políticos; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar trampas; a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas u otras prácticas ilegales y antidemocráticas.