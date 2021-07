¿Por qué nadie ayudó a Raúl ? Cuestiona familiar del policía asesinado en Mérida

MÉRIDA.- Ya pasaron algunos días desde aquel viernes 23 que conmocionó a los yucatecos con un doble homicidio del que cada día aparecen nuevos indicios. Esa mañana se viralizó un vídeo que habría sido grabado por personas que pasaron por el lugar al momento de la agresión. Aparecían dos hombres golpeando al agente mientras una mujer pasaba por el lugar. Quien grabó estaba en un vehículo en movimiento y se escuchaba una voz que remataba advirtiendo del final del policía: "Ay le van a disparar".

El policía abatido era conocido por sus amigos como "Lápiz". Falleció durante su traslado al hospital. #Mérida 👇🏻https://t.co/0CWtJM3RYR pic.twitter.com/3aVVtZCTDg — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) July 23, 2021

Cuestionan por qué nadie lo ayudó

“De qué sirve tanto lujo, tanta faramalla, tanta demostración si cuando estaba vivo ¿Qué hicieron? Nadie lo ayudó”, dijo ahora un familiar cercano del joven policía Raúl Adrián Couoh Aké, asesinado el viernes pasado mientras cumplía con su deber.

Con mucho dolor, el familiar dijo que muchas cosas no le parecen de la situación en la que perdió la vida Raúl Adrián.

“Hay muchas cosas que no me parecen. No me parece que lo hayan mandado en un lugar solo, y luego surgen problemas sin que uno lo tenga previsto. No me pareció esa actitud, esa acción que hicieron que lo mandan a un lugar solo”.

Quiso confrontar a las autoridades

Aspectos de la ceremonia de despedida del policía Raúl Adrián Couoh Aké en el cementerio Xoclán, este domingo 25 de julio de 2021.- (Foto: Joaquín Chan Caamal)



Con una mezcla de enojo, dolor e impotencia, el familiar señaló que al policía lo enviaron a un lugar que no era de su jurisdicción. La persona comentó que el día del entierro, al que acudió el gobernador Mauricio Vila Dosal, intentó cuestionar a las autoridades “pero tenía tanto dolor, sino sí hubiera hablado en ese momento”.

“Todo eso me duele. Hacen todo eso, poniéndose bien ellos. Lo ponen como héroe, pero ¿de qué sirvió? si en el momento que él necesitó ayuda nadie lo ayudó”, añadió.

Sobre el proceso que se sigue a los responsables del crimen, dos hombres y una mujer, originarios del Estado de México, que ese día también asesinaron a la señora Teresa Vega Cuéllar en su casa de San Pedro Cholul, el familiar dijo que está en manos de las autoridades.

“Ellos (las autoridades) lo tienen en sus manos, ellos lo manejan. Si los condenan o no tarde o temprano van a cometer otro crimen, y a las personas que ya mataron ya los privaron de la vida, y son personas jóvenes.

El funeral del policía

Aspectos de la ceremonia de despedida del policía Raúl Adrián Couoh Aké en el cementerio Xoclán, este domingo 25 de julio de 2021.- (Foto: Alix Ycte)



El domingo, al dirigir un mensaje en el sepelio del elemento de 23 años, realizado en el Mausoleo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el Cementerio de Xoclán de esta ciudad, el Gobernador Mauricio Vila Dosal expresó su más sentido pésame a los familiares y amigos.

"Es un hecho que duele y lastima a todos los yucatecos. Tengan la completa seguridad que la cobarde agresión que le costó la vida a Raúl Adrián no quedará impune y que será debidamente investigada y juzgada por parte de las instancias correspondientes para que se aplique todo el peso de la ley sobre los responsables", aseveró el Gobernador en presencia de la madre del fallecido agente, María Juana Aké Aké, su padre, Sargento Segundo de Fuerza Aérea Mexicana, Santos Rosario Couoh Chim; y su hermano, el también policía tercero del Grupo Especial Antidisturbios (GEA), Eduardo Josué Couoh Aké.

Te puede interesar: Ya imputados los tres presuntos asesinos de una mujer y un policía