Por sus tres hijos, una mujer lucha a diario por triunfar

“Rendirse no es opción”

“Cuando te caes, te tienes que levantar; rendirse no es opción porque la vida sigue, la actitud es todo y de la mano de Dios uno se va labrando su destino”, así entiende la vida Miguelina Cordero Ramón, madre divorciada de 51 años con tres hijos y un indomable espíritu emprendedor surgido de la adversidad, que transformó en deliciosos postres caseros que ofrece en venta y que le llenan de grandes satisfacciones.

“La vida te va poniendo pruebas, muchas veces éstas te llegan en cascada, sientes que todo está mal y siempre hay algo que marca un ¡hasta aquí!, así sucedió conmigo un 17 de marzo de 2015”.

¿Qué tiene en especial esa fecha que la lleva grabada en su memoria?, se le cuestiona.

“Fue el día que comencé a elaborar queso napolitano y ‘pays’ de queso para ganarme la vida, ofreciéndolos a través de mi muro de Facebook; fue cuando una gigantesca fuga de agua propició el cierre total de la calle 60, frente al templo de San José de la Montaña, por dos meses, tiempo suficiente para matar mi pequeño ‘cíber’, inundado por el agua y ahogado por falta de clientes”, recuerda con nostalgia.

Divorciada, sin ingresos, con tres hijos aun adolescentes estudiando, las cosas no se le estaban dando a Miguelina; negocio que abría en su casa, negocio que “nomás no jalaba”. Al “cíber” le siguió una lonchería y a ésta una papelería. Mucho esfuerzo invertido pero pocos resultados, aseguró. Pese a todo, las ventas de napolitanos y “pays” de queso caseros le ayudaban a mantenerse a flote.

“Cuando eres mamá y estás sola con tus hijos entiendes que rendirte no es una opción, que si te caes hay que levantarse porque la vida sigue, tomas una actitud emprendedora y de la mano de Dios sales a labrar tu destino.

“Comprendo que no me puedo quedar sólo con napolitanos y “pays”, así que me hago un propósito, voy a mejorar, voy a ser mejor, me voy a capacitar en la elaboración de postres y lo haré de tal modo que el día que tenga que irme de este mundo lo haré con la satisfacción de haber hecho feliz a quienes disfruten de lo que hago, de haber llevado alegría y buenos momentos en aquellos que probaron alguna de mis creaciones” comentó.

Horas invertidas en cursos, talleres y empleándose en algunos lugares fueron dando frutos; de los que compartían sus conocimientos fue aprendiendo y así, desde una sencilla pero limpia cocina, sin ningún equipo profesional, quemando batidoras elementales a falta de equipo industrial, Miguelina fue imprimiendo amor y constancia a cada creación; hoy día no importa lo que le pidan, ella sabe hacerlo.

Pasteles, “cup cakes”, galletas, pastelitos, cremitas, flanes, casi nada se escapa a sus habilidades, tantas, que recientemente participó exitosamente con la venta de galletas con formas alusivas a los Avengers en la premier de medianoche de la última película de esta saga el 25 de abril en Cinepolis Plaza Patio, donde con el patrocinio de la firma Funko Pop se hizo presente.

“Mis hijos me han dicho: ‘Mamá estamos orgullosos de ti porque nunca te has rendido y eso es algo que ahora nosotros hacemos nuestro’”; los tres hijos de Miguelina trabajan para sostener el hogar junto con ella.

Hoy día miguelina trabaja en el posicionamiento de su naciente marca de postres “Kiimak óolal”, palabra maya que significa “alegría”, y utiliza las redes sociales para darse a conocer; trabaja todos los días, incluso lo hará en el Día de las Madres para las mamás a las que los hijos deseen regalarle un postre casero. Para mayores informes, el teléfono de Miguelina es el (999) 350-7973.— Emanuel Rincón B.

