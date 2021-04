Por un “gobierno ciudadano”

La candidata del Panal, en reunión con Megamedia

“Mi corazón late con fuerza por la emoción de estar aquí este día y firmar mi compromiso con una agenda verdaderamente ciudadana”, expresó Nelly Ortiz, candidata de Nueva Alianza a la alcaldía de Mérida, tras responder al llamado del Colectivo ¡Ya Basta!, quienes presentaron su Agenda Ciudadana.

“Hoy van a escuchar un discurso diferente, porque somos diferentes a los políticos de siempre, a los vividores del erario, los que van de puesto en puesto y de partido en partido. Es evidente, Mérida hoy exige un gobierno ciudadano cuyo principal objetivo sea trascender más allá del tiempo, nuestro objetivo es iniciar un rumbo al futuro de la sociedad”.

La “Abeja Reina” se dijo identificada con el nombre del colectivo, porque es el clamor de los ciudadanos ¡Ya Basta! no podemos seguir así; “yo sí firmo esta agenda, porque a mí no me mueve ni el poder ni el dinero, me mueve la gente, me mueve la ciudadanía…”

La candidata del Panal reiteró su admiración por este colectivo ciudadano, el cual tiene una lucha de años y no se ha cansado a pesar de los obstáculos que ha encontrado con diferentes autoridades, y que hoy encabeza esta propuesta de seis puntos:

—Institucionalizar el modelo de Cabildo Abierto.

— Establecer y hacer ejercitable el derecho a la ciudad a todos los habitantes.

—Adoptar y cumplir en su totalidad el estándar de contrataciones abiertas (EDCA-MX).

—Continuar el establecimiento del modelo de gobierno abierto en el municipio de Mérida.

—Crear un programa integral abierto e inclusivo de los ejercicios de contraloría social.

—Combatir la corrupción y mantener cero tolerancia a la impunidad en los ámbitos públicos y privados en el municipio de Mérida.

“Trabajando en conjunto con esta agenda, vamos a mover a la gente, vamos a mover corazones, mover las conciencias, porque para trabajar por la ciudad hay que pensar primero en el ser humano, hay que pensar en las condiciones que vive”, concluyó Nelly Ortiz.

Foro

La candidata participará hoy a las 11 de la mañana en los diálogos ciudadanos que promueve Grupo Megamedia.